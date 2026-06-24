Andrés Ducatenzeiler se fue del streaming Carnaval y apuntó contra todos

El canal de streaming Carnaval levantó "Visitantes Mundial", el programa de Andrés "Duka" Ducatenzeiler , a pesar de que aún puede volver al aire. El conductor del ciclo estalló contra todos, le agradeció a sus seguidores y apuntó contra las autoridades del medio. También fue contra Nico Occhiato.

"Quiero contarles a todos que lamentablemente estoy solo. No está Carrozza ni está el otro. Si algún director del canal me puede llamar para contarme que pretenden de este programa. Me siento más solo que Bielsa volviendo al micro de los jugadores. Creo que lo di todo por este canal, puse mi canal, el canal del Duka, que no está funcionando porque me dediqué a Carnaval, y no hay ningún tipo de respuesta por ningún lado. El abandono de respuesta es absolutamente 100 por cien. Estoy siendo víctima de un boicto sin antecedentes. Hay una estrategia de abandono del canal hacia mi persona", dijo.

Y agregó: "Esto está vacío. Así estoy. No tengo la suerte que tienen Rial o Canosa , no tengo la suerte que tienen programas que no los ve nadie. La incomunicación con mi persona es absolutamente inentendible. Yo no trabajo por guita, yo trabajo por grupo humano, por mandar un buen producto, por sentirme feliz... y yo hoy me siento como el orto. Si se creen que a mí me van a tomar de forro, se los digo derechito: tienen que nacer de nuevo cinco veces, a los 65 años a mí no me toma nadie de forro".

Duka continuó con su descargo con las autoridades del streaming Carnaval y no se guardó nada, en una intervención fiel a su estilo. "Siento vergüenza ajena, pero así funciona este país. Lo vimos a Ochiatto el otro día. Le chupó tres huevos todo. Dijo yo echo a todos los pibes y a Florencia Peña, que se vayan a la concha de su madre, yo arreglo con Messi, poderoso con poderoso, me alquilo una mansión en Miami y soy simplemente un idiota con plata. Yo no puedo funcionar así. Ya me siento un pelotudo, voy a mi casa, prendo mi canal y hago un desastre eh...", dijo en relación a lo ocurrido en Luzu TV.

"Qué pedazos de soretes que son. Me fundieron. Me hicieron una gran trampa en este lugar. Ahora entiendo: necesitaban mis vistas, necesitaban mi comunidad. Y la traje a cambio de nada. Así te dejan. Solo. Tengo 65 años, un poco de respeto nada más. Me dijeron que no había plata para el mundial y vengo a hacerlo gratis. Un poco de respeto, que se piensan que están tratando con un nenito de 20 años que están empezando...", disparó.

Sin título-1 Duka contra las autoridades del canal de streaming Carnaval.

Y apuntó: "Me dijeron que iban a poner en el canal a Damián Rojo que dijo toda la vida que soy un delincuente, un ladrón, me dijeron "te molesta, lo está pidiendo Viviana Canosa y yo dije no, cómo me va a molestar. Es trabajo. Yo no soy tan hijo de puta como él. Y así me pagan. Es el sistema Occhiato".

"Hicimos con el Loco y el cuerdo un programa de vanguardia, antisitema. Hasta que el otro boludo decidió ser sistema. Qué boludo que fue, qué pibe boludo. Cómo gusta la guita, y la guita se la pueden meter en el culo. En el orto se la pueden meter", sentenció.

"Me quedé dormido en el sillón como un viejito. Me habían venido a ver por el día del padre. ¿Y saben por qué me quedé dormido? Porque llegué a mi casa a las 6 y cuarto de la mañana. Y lo pedí yo eh, acá no me pidieron nada, si no venía más se ponían contentos. Un sueldo menos. Más guita para Rial, para Canosa, para contratar a Palermo, qué se yo para qué. Ahora, después miro los números. Les aviso que ya estoy afuera, no hay más programa. Disfruten estos últimos minutos", fustigó.

Y el Duka agregó: "A ver si va a venir Rial y acá no va a haber nadie y nadie le habló en todo el día. Entonces tenés que ser un tipo poderoso porque si sos un laburante te meten la pija en el culo todo lo que pueden, y más también. O a Canosa. Como soy sencillo, común, jodón, cualquier cosa, te la hacen. Se van a poner contento Azzaro, Picado TV, a partir de mañana tienen 50 mil personas que los van a ir a ver ustedes. ¡Echenme acá en el medio del programa!".

"Yo no quiero ser un número. Me fui del Loco y el cuerdo que lo miraban dos millones y medio de personas porque no quería que me digan de esto podés hablar y de esto no". No lo trates mal a Riquelme. ¡Me fui! ¿Qué no voy a tratar mal a Riquelme si es un desastre? Si fuese un forro sería Cristina Pérez, Majul, Trebucq, Joni Viale, todas esas cagadas a las que no me quiero parecer y que no tienen ni un poquito de coraje para decir algo que van a ser toda la vida cucarachas esperando que alguien les ponga el zapato encima. Yo no, a mi hay que respetarme. Dejé el programa más visto del fútbol, que lo inventé yo, porque no me respetaron", agregó.

"Ser cholulo, chupar pija es una profesión que en Argentina tiene un sentido extraño, veía los números El Observador un canal lamentable no lo ve nadie con las peores personas que hay en el mundo pero se deben tirar la goma entre algunos porque si no no se explica. Tenés que ver a la novia de Puntita, a la cornuda esa, dando clases de vida, o al pelotudo de Occhiato echando gente en público. En un país de desempleo un pendejo boludo que no debe salir coger sale a decir los voy a echar a todos, pero quién sos Occhiato, pelotudom, forro, sorete”, siguió.

"Y sale la otra cornuda a defender a Florencia, a todos, a ver si la contratan. Esclava como pocas. El marido era el amante de Jaitt. Y ella da clases de vida. O sea te engañaron toda la vida y querés dar clases de vida. Pero tomatela. Yo soy de la calle, me voy yo eh, a mi no me cancelan. Como Luquita Rodríguez que. ledieron la orden "Duka nunca más", tomatela Luquitas, vos también eras puro bla blá. Futurock, otro. Cuando necesitaban hacer 400.000 vistas me llamaban, después no te dan bola. A mi no me van callar, no me calló el tipo más polémico del país que era Mauricio Macri, imaginate ahora", apuntó.

"Tiene razón el Loco Milei, el 95 por ciento de los que están en los medios son unos reverendos hijos de puta. Mentirosos, fraudulentos, engañan a sus mujeres, engañan a sus esposos, transan con cualquiera, venden noticias falsas, te amenazan, lo único que quieren es que no se sepa nunca la verdad. ¡Pedazos de hijos de puta! ¿Por qué no me venís a echar a mi, Occhiato, pedazo de hijo de puta, forro, malparido, sorete?". ¿Agarrás un micrófono para echar gente, forro, a quién te comiste", cerró.

Otro descargo de Andrés "Duka" Ducatenzeiler

Luego, Andrés Ducatenzeiler comunicó en sus redes sociales que ya no pertenece al canal Carnaval. "Me acaban de llamar de Carnaval para decirme que el programa de hoy no va a salir. Que nos vayamos. Hay gente que está enferma de poder”, sentenció.