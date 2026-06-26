Facundo Medina a fondo: "Vamos a dejar la vida para que Messi tenga el mejor cierre para su carrera"

Con la clasificación a los octavos de final ya asegurada, la Selección Argentina calibra piezas de cara a la fase eliminatoria del Mundial. En la antesala del encuentro final de la zona ante Jordania, Facundo Medina brindó declaraciones exclusivas donde repasó la exigencia del certamen y su inesperado debut por la lesión de Nicolás Tagliafico.

Facundo Medina , quien tuvo que actuar como lateral izquierdo debido a una urgencia en el lateral defensivo, dejó en claro la mentalidad del grupo de cara al camino que resta para defender la corona. En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el defensor sostuvo: "Quedan seis finales, competiremos, daremos el máximo. Vamos a estar todos a disposición y sabemos que vamos a dejar todo en la cancha para que el cierre de nuestro capitán sea de la mejor manera. Ojalá que siga, pero vamos a competir y dejar la vida".

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En el último triunfo argentino, Medina escaló a pura potencia por la banda izquierda y asistió al capitán con un centro atrás preciso. El propio Lionel Messi destacó la acción postpartido revelando su indicación previa: "Le decía siempre al Negro 'tirala atrás, boludo, que yo siempre llego'... Se recordó los viejos tiempos con Jordi Alba".

Al ser consultado sobre estas palabras del astro rosarino, el futbolista surgido de las inferiores de River y Talleres prefirió mantener un perfil bajo: "Creo que exageró, igual lo recordaba de sus viejos tiempos en Barcelona, pero hoy todo se hace enorme. Yo trato de dar el máximo".

medina_messi La sociedad entre Lionel Messi y Facundo Medina en el Mundial 2026.

Un debut agridulce para Facundo Medina por la baja de un amigo

A pesar del gran nivel mostrado en la cancha, el zaguero del Olympique de Marsella reconoció que su ingreso al once titular se produjo bajo circunstancias difíciles debido a la lesión de Nicolás Tagliafico.

"Las cosas no se dieron como quise, porque Nico se hizo mal y yo lo aprecio mucho. Tuve una charla con él, nosotros estamos listos para las decisiones que tome el cuerpo técnico. Gracias a Dios los resultados nos acompañaron, nuestro capitán estuvo bien y esto va en conjunto. Como dije, siempre vamos a estar listos toque donde toque", aseguró.

Resiliencia y el valor humano del plantel

Luego de una temporada con altibajos en el fútbol europeo, Facundo Medina valoró la constancia que tuvo para no bajarse de la lista definitiva de 26 convocados y llenó de flores la intimidad del vestuario argentino.

"Ya el Mundial pasado estuvimos ahí. Hoy, después de un año complicado en lo personal a nivel club, que fue medio duro, nunca perdí la esperanza. Siempre me mantuve firme con el objetivo claro y obviamente sabiendo que si no se daba, no tenía nada que reprocharme. Seguir entrenando y esforzándome para lo que venía. Gracias a Dios me tocó, estamos acá y mucho más contento por el grupo y las personas que hay. Vienen los mejores jugadores pero no sabés la calidad humana, y eso es impagable porque somos personas antes que profesionales y eso lo siento. Soy un agradecido", reconoció.

Las raíces intactas de Villa Fiorito y el recuerdo de Maradona

Para cerrar la entrevista, Facundo Medina se tomó un tiempo para rememorar su infancia en el barro, las carencias económicas y el esfuerzo familiar que lo depositó en la élite mundial, llevando siempre como bandera el legado de Diego Armando Maradona.

"Hubo mucho sacrificio y esfuerzo de parte de mi mamá y la gente más cercana a ella. Siempre trataron de protegerme, de guiarme por el buen camino. Intento al mismo tiempo representar al barrio, la esencia y lo que generó y sigue generando Maradona", expresó.