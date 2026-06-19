Nicolás Tagliafico ya se entrena a la par del grupo de la Selección Argentina y apunta al choque ante Austria

Nicolás Tagliafico ya entrenó a la par del grupo de la Selección Argentina.

La Selección Argentina continúa con la preparación con vistas al partido ante Austria del próximo lunes y Lionel Scaloni recibió una buena noticia, ya que Nicolás Tagliafico dejó atrás la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y ya se entrenó a la par del grupo en el entrenamiento de este viernes por la mañana.

De esta manera, el ex lateral izquierdo de Banfield dejó buenas sensaciones y sería convocado para el choque ante Austria del próximo lunes en Dallas . A pesar de la buena noticia, desde el cuerpo técnico tendrían pensado evaluarlo día a día para no apurar los tiempos de su recuperación y evitar cualquier tipo de recaídas.

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Durante los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, se pudo ver al lateral moverse con total normalidad, calzar botines y participar activamente de los trabajos con pelota junto al grupo principal. Su evolución representa una pieza de recambio fundamental para el sector izquierdo de la defensa.

A pesar de contar con el alta médica, la presencia de Tagliafico en el once inicial para el partido del lunes a las 14 (hora argentina) en Dallas sigue bajo evaluación táctica. El cuerpo técnico baraja dos escenarios principales de cara al armado defensivo.

Debido a que lleva pocos entrenamientos con cargas completas, Scaloni analiza mantener al lomense Facundo Medina como titular, ya que cumplió con creces en el debut y el DT no tiene apuros en arriesgar el físico de Tagliafico.

Si el jugador responde al máximo en las prácticas tácticas a puertas cerradas del fin de semana, podría recuperar su lugar de manera directa para aportar su experiencia internacional frente a un rival físico como el seleccionado europeo.

seleccion argentina mundial 2026 La Selección Argentina se entrena pensando en Austria.

El mapa de la práctica de la Selección Argentina

La jornada también estuvo marcada por el gran ambiente festivo que se vive dentro de la delegación. Se pudo ver a un Lionel Messi muy distendido y de excelente humor al mando de las pasadas de velocidad y los ejercicios de fútbol-tenis. El astro argentino viene de romper redes con un hat-trick en el primer partido ante Argelia.

Por el contrario, la única luz de alarma la encendió Gonzalo Montiel. El lateral derecho trabajó de manera diferenciada en el gimnasio debido a una sobrecarga muscular, lo que le abre paso a Nahuel Molina para perfilarse como titular en la banda derecha el próximo lunes. Además, Leandro Paredes ya se muestra totalmente recuperado de sus dolencias físicas y asoma como una variante concreta para oxigenar el mediocampo durante el segundo tiempo.

La delegación argentina continuará con sus prácticas en Kansas antes de emprender viaje hacia Texas el domingo por la tarde, donde Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial previa al cruce de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.