Caso Uma Aguilera: nuevo juicio contra uno de los acusados de ser partícipe secundario

Nahuel Santiago Coman será juzgado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora como partícipe secundario en el crimen de Uma Aguilera , la niña de 9 años asesinada en Villa Centenario durante un intento de robo.

"Todavía peleando para que Uma tenga justicia", expresó María Eugenia Rodríguez , la madre de la víctima, en diálogo con La Unión tras la elevación a juicio contra el imputado que había sido condenado a 5 años de cárcel por el robo que derivó en el asesinato.

Polémica. Mató a su pareja a puñaladas, pero le dieron arresto domiciliario y estará en su casa hasta el juicio

Homicidio. Prisión preventiva para los detenidos por el crimen de Miqueas Arizpe: seguiran presos hasta el juicio

Días atrás, las condenas a prisión perpetua contra Axel Emiliano “Pelusa” Rojas, Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas y Ariel Acuña Vega, quedaran firmes en la Cámara de Casación bonaerense.

Los jueces Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño rechazaron los planteos de las defensas y decidieron dejar firmes las penas que había aplicado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora en junio de 2025.

Los padres de Uma, durante el juicio. Los padres de Uma Aguilera durante el juicio.

El papel en el crimen de Uma Aguilera

Según explicó la madre de la víctima a este medio, Coman conducía el Fiat 147 en el que trasladó a los asesinos para cometer un primer robo minutos antes del crimen.

Tras robar un Toyota Corolla, los delincuentes interceptaron a Eduardo Aguilera cuando circulaba con su hija Uma en el asiento trasero del vehículo.

Los atacantes efectuaron dos disparos a pesar de que la menor era visible desde afuera y de que la madre suplicaba que la dejaran bajar. Uno de los proyectiles ingresó por la ventanilla e impactó a la nena. Uma Aguilera murió horas después en el Hospital Churruca.