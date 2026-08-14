Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: los invitados y los que se quedan afuera

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su casamiento y todo indica que se van a formalizar la relación en diciembre. La fiesta será en Exaltación de la Cruz y con muchos invitados, mientras que se supo quienes quedarán afuera de la lista.

“Ayer Tini subió una publicación confirmando su casamiento con De Paul el 19 de diciembre en Haras Duhau, donde hubo muchos casamientos de famosos como Lanata, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Cande Tinelli con Coti Sorokin, Oriana Sabatini y Paulo Dybala y porque está alejado de todos los paparazzis”, contó Pochi en Puro Show en El Trece.

Es el amor. El mensaje de Rodrigo De Paul la confirmación de su casamiento con Tini

Ya no es rumor. Con un video, Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul

Y sumó: “A quienes seguramente va a invitar son a su hermano, Fran Stoessel , que a pesar de que se estuvo diciendo que ellos están peleados, yo hablé con alguien que es del entorno y me contaban que con Fran no están peleados”.

También habló de la relación de Tini Stoessel con sus padres, con quienes está peleada por la administración de sus ingresos, pero cree que se van a reconciliar para que estén presentes.

Varios famosos quedarán afuera del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Pochi siguió enumerando los posibles confirmados y también los que se van a quedar afuera del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

“Otros que van a sí estar invitados a la fiesta seguramente sean Oriana Sabatini y Paulo Dybala, que yo me acuerdo que cuando ellos se casaron en Haras Duhau, esa noche, gente que estaba adentro del casamiento me contaba que Tini estaba por su lado y De Paul por otro”, agregó.

“Lizardo Ponce es muy amigo de Tini, así que va a estar recontra invitado. María Becerra seguramente también. La Joaqui es muy amiga”, luego agregó.

La panelista afirmó que Marcelo Tinelli no va a estar invitado, mientras que Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Susana Giménez sí serían de la partida.

Mientras que Alejandro Sanz “está en duda, porque él cumple el 18 de diciembre”, y la boda sería el 19. Otros en duda serían David y Victoria Beckham por el vínculo que el exfutbolista tiene con Rodrigo de Paul a través del Inter Miami.

Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, tampoco va a ser invitada, así como Cande Molfese porque es muy amiga de la modelo.