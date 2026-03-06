Con web renovada, el Diario La Unión cumple 129 años en Lomas de Zamora

Diario La Unión: este aniversario no es uno más en las oficinas de Hipólito Yrigoyen 9265.

La historia se remonta al 6 de marzo de 1897, cuando se imprimió el primer ejemplar. En formato sábana y con sólo cuatro páginas, el periódico salía entonces sólo los fines de semana.

En la redacción se escribían las notas a mano y luego el letrista armaba las páginas que salían impresas a la calle en un formato novedoso para la época, acompañadas por los avisos clasificados, que hasta el día de hoy son recordados por los lomenses, todo esto mucho antes de LinkedIn.

Cuando se publicó el primer ejemplar del Diario La Unión, en Lomas abundaban las calles de tierra, las carretas y los vendedores ambulantes.

Desde Lomas de Zamora noticias sobre el mundo

A lo largo de la historia, el Diario La Unión reflejó en sus páginas hitos como el asesinato a J. Kennedy (1933), el desenlace de la Segunda Guerra Mundial (1945), asunciones de presidentes históricos para el país, la llegada del hombre a la Luna (1969) o la muerte de Juan Domingo Perón, en 1974.

Pero este aniversario no es uno más en las oficinas de Hipólito Yrigoyen 9265, La Unión pasa su cumpleaños 129 con una web totalmente renovada. Con el mismo profesionalismo y rigurosidad periodística de siempre, pero más modernos.

Diario La Unión, con nueva presentación

La nueva web de www.launion.com.ar favorece una lectura ágil no solo por su nueva tipografía, sino también por su distribución, con un orden prioritario de la información acorde a lo más elegido por los lectores, para que tengan una mejor experiencia.

Con todos los soportes audiovisuales disponibles, las secciones tienen lo último que pasa en Lomas, la región y el país, con la posibilidad de seguir en vivo determinados acontecimientos históricos o importantes para nuestra historia. Y con nueva tecnología, que permite que la descarga de nota sea más rápida.

image Así luce hoy la web del Diario La Unión, emblema de Lomas de Zamora.

Por medio del live blog, los lectores podrán seguir los momentos importantes de los partidos de fútbol que cubre La Unión: todo lo referido a Temperley, Los Andes, Banfield, Lanús, Brown de Adrogué, Talleres de Escalada.

A través de nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales Instagram, X, Tik Tok y Facebook seguimos recibiendo el aporte de los vecinos, los verdaderos protagonistas y cronistas de las historias.