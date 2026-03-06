Era de Temperley, iba en moto con su hijo y murió degollado por una soga: hay tres imputados

La moto del vecino de Temperley en el lugar de la tragedia, en Quilmes.

Un vecino de Temperley tuvo una trágica muerte mientras manejaba su moto en Quilmes . Falleció degollado por un cable metálico que había sido colocado por una murga barrial. Hay tres imputados.

Todo ocurrió el sábado pasado por la tarde. Federico Martínez , de 36 años, aprovechó el día de sol para salir a pescar con su hijo de 11 años. Fueron en una moto Cerro CE 150. En un giro trágico del destino, el hombre perdió la vida de una manera tan absurda como escalofriante.

Al llegar a la avenida 12 de Octubre , entre las calles 392 y 393, Federico no se dio cuenta de que había una soga metálica colocada a media altura, cruzando toda la calle . Al impactar el cable a gran velocidad, cayó de la moto junto a su hijo y sufrió un profundo corte en el cuello que le provocó la muerte.

La soga había sido colocada por el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes . Habían organizado un corso barrial con "murgas, buffet, bandas, guerra de espuma, animación y mucho más", y necesitaban cortar la calle para bloquear el paso de los autos. La tragedia hizo que el evento se suspendiera de inmediato.

El momento en que el vecino de Temperley ve la soga metálica. Ya era demasiado tarde.

Tres acusados por la muerte del vecino de Temperley

Tres integrantes de la murga fueron trasladados a la Comisaría 9ª de Quilmes y quedaron formalmente imputados por el delito de “homicidio culposo”. La investigación apunta a una negligencia e impericia de los organizadores por colocar un elemento de alta peligrosidad en la vía pública.

La fiscalía interviniente entendió que el cable metálico no estaba correctamente señalizado y que esa situación fue clave para provocarle la muerte al vecino de Temperley.

detenidos quilmes Los tres imputados por la muerte del vecino de Temperley.

A pesar de la imputación, los detenidos recuperaron la libertad por el momento. La Unidad Funcional de Instrucción Nº9 de Quilmes está a cargo de la investigación.

Martínez fue velado el lunes pasado en una sala de la cochería Casa Cerrito, en Cerrito 1990, Lomas de Zamora.