sábado 04 de julio de 2026
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3 de julio de 2026
Habló el capitán.

Lionel Messi, entre la autocrítica y la confianza: "Esta Selección Argentina va competir hasta el final"

Con claridad, Messi analizó el agónico triunfo ante Cabo Verde, marcó los puntos flojos y también destacó cosas positivas de cara a lo que viene en el Mundial.

Lionel Messi habló luego del tirunfo ante Cabo Verde.

Lionel Messi habló luego del tirunfo ante Cabo Verde.

Lionel Messi habló después del sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y se mostró autocrítico por el rendimiento de equipo, aunque dejó un importante mensaje luego el 3 a 2 logrado en tiempo suplementario. "Esta selección compite, y va a competir hasta el final", recalcó.

El capitán de la Albiceleste remarcó que, después del 1 a 0 que llevó su firma y fue su séptimo tanto en el torneo, "el equipo perdió la pelota, se metió atrás y no presionó" y consideró que es lo que les impidió sostener el resultado después de romper el cero en el primer tiempo. "Hicimos lo más difícil, que era abrir el marcado, algo que creíamos nos iba a permitir encontrar nuestro juego, pero pasó la contrario y ellos golpearon con su arma", se lamentó.

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"Acá nadie te regala nada, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil y que tendríamos un partido duro, por algo no había perdido. Este es un Mundial muy igualado, con rivales complicado y por todos los partidos serán muy dificilísimos. Por eso lo importante ahora es descansar, hicimos un desgaste muy grande, y después sacar las cosas positivas de este partido, que las hubo, y también corregir las malas, que también las hubo y fueron muchas", agregó Messi.

Lo bueno y lo malo de la Selección Argentina, según Lionel Messi

En su análisis, crack rosarino recalcó que el equipo "no presionó bien" al conjunto africano durante el partido y eso los obligó "a correr de más" porque no encontraba la pelota, pero también marcó cosas positiva como la pelota parada: por esa vía, justamente, llegaron los dos goles de Lisandro Martínez y Cristian Romero en el tiempo suplementario.

"Hoy tuvimos la pelota parada, que es algo importante para nosotros, ya que no lo estábamos pudiendo convertir por esa vía. En el plantel hay futbolistas que van bien de arriba y por suerte lo pudimos aprovechar. Es algo en lo que veníamos trabajando, por suerte se dio, ya que también nos tenemos que hacer fuerte en esto. En un certamen como un Mundial, resulta algo vital", concluyó.

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