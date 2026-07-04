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4 de julio de 2026
Mundial con solidaridad.

Más de 600 chicos de Lomas de Zamora ya tienen su abrigo para alentar a la Selección

Los gorros, bufandas y chalecos fueron confeccionados por más de 300 vecinas de diferentes centros de jubilados.

Un abrigo hecho con amor para los peques de Lomas de Zamora.

Un abrigo hecho con amor para los peques de Lomas de Zamora.

gorritos argentina comedores
gorritos argentina comedores3

Más de 300 vecinas de Lomas de Zamora se convirtieron en Tejedoras de la Comunidad y pusieron manos, tiempo y dedicación al servicio de quienes más lo necesitan. Con lana celeste y blanca confeccionaron gorros, bufandas y chalecos para que chicos y chicas de barrios populares alienten a la Selección Argentina en el Mundial y puedan atravesar el invierno con un abrigo hecho con amor.

A través de Compartir Lomas de Zamora, el programa que promueve la solidaridad y el trabajo en red, el Municipio entregó 300 kilos de lana y 250 agujas a referentas de 40 centros de jubilados que tejieron gorritos, chalecos, bufandas y escarapelas.

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"A mí siempre me gustó hacer este tipo de cosas para ayudar tanto a chicos como a personas grandes. Estuvimos tejiendo bufandas para el Mundial porque ser solidarios es hacer comunidad", destacó Edith, del Centro de Jubilados "Los Abuelos de Julio".

Las vecinas tejieron gorritos, chalecos, bufandas y escarapelas.

Las vecinas tejieron gorritos, chalecos, bufandas y escarapelas.

Más de 600 chicos y chicas ya recibieron las prendas de abrigo en la Capilla Ceferino Namuncurá (Budge), El Comedor Sonrisas en el Alma (San José) y el Merendero Corazones Unidos (Budge). Las entregas fueron acompañadas con una rica merienda, juegos y muchas sonrisas.

De la movida solidaria también participaron los centros de jubilados "Sueño de Amigos", "Villa Sastre", "Casa Bienestar", "Mercedes Sosa", "Siempre bien" y "Norma Pla", entre otros.

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Este fin de semana habrá encuentros el sábado en el Parque San José (Caaguazú 500) y el domingo en la Plaza Levalle de Banfield (Av. La Plata, entre Ezeiza y Macías). Ambas jornadas comenzarán a las 13 y en cada lugar habrá juegos inflables y deportivos, shows en vivo de artistas locales, pantallas gigantes con videos especiales del Mundial, muestras de artes plásticas, feria de emprendedores y stands educativos y ambientales.

Los vecinos también tendrán lugares especiales para sacarse fotos con la réplica de la Copa del Mundo y espacios de encuentro con puffs, sillones y mesas para compartir una merienda.

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