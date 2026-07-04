Más de 600 chicos de Lomas de Zamora ya tienen su abrigo para alentar a la Selección

Un abrigo hecho con amor para los peques de Lomas de Zamora.

Más de 300 vecinas de Lomas de Zamora se convirtieron en Tejedoras de la Comunidad y pusieron manos, tiempo y dedicación al servicio de quienes más lo necesitan. Con lana celeste y blanca confeccionaron gorros, bufandas y chalecos para que chicos y chicas de barrios populares alienten a la Selección Argentina en el Mundial y puedan atravesar el invierno con un abrigo hecho con amor.

A través de Compartir Lomas de Zamora , el programa que promueve la solidaridad y el trabajo en red, el Municipio entregó 300 kilos de lana y 250 agujas a referentas de 40 centros de jubilados que tejieron gorritos, chalecos, bufandas y escarapelas.

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"A mí siempre me gustó hacer este tipo de cosas para ayudar tanto a chicos como a personas grandes. Estuvimos tejiendo bufandas para el Mundial porque ser solidarios es hacer comunidad", destacó Edith, del Centro de Jubilados "Los Abuelos de Julio".

Más de 600 chicos y chicas ya recibieron las prendas de abrigo en la Capilla Ceferino Namuncurá (Budge), El Comedor Sonrisas en el Alma (San José) y el Merendero Corazones Unidos (Budge). Las entregas fueron acompañadas con una rica merienda, juegos y muchas sonrisas.

De la movida solidaria también participaron los centros de jubilados "Sueño de Amigos", "Villa Sastre", "Casa Bienestar", "Mercedes Sosa", "Siempre bien" y "Norma Pla", entre otros.

Mundial en Comunidad: siguen los encuentros recreativos en Lomas de Zamora

Mundial en Comunidad es una propuesta del Municipio que invita a las familias de Lomas a compartir la pasión por la Selección Argentina y seguir soñando con la conquista de la cuarta estrella.

Este fin de semana habrá encuentros el sábado en el Parque San José (Caaguazú 500) y el domingo en la Plaza Levalle de Banfield (Av. La Plata, entre Ezeiza y Macías). Ambas jornadas comenzarán a las 13 y en cada lugar habrá juegos inflables y deportivos, shows en vivo de artistas locales, pantallas gigantes con videos especiales del Mundial, muestras de artes plásticas, feria de emprendedores y stands educativos y ambientales.

Los vecinos también tendrán lugares especiales para sacarse fotos con la réplica de la Copa del Mundo y espacios de encuentro con puffs, sillones y mesas para compartir una merienda.