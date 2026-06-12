Ricardo Darín, contra el Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Ricardo Darín, en una entrevista que brindó con un medio de España, habló sobre el femicidio de Agostina Vega, reflexionó sobre la violencia de género en la Argentina y también se refirió a la complicada situación económica actual del país con el actual Gobierno.

El protagonista de El Eternauta fue consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei, en diálogo con el presentador Marc Giró, y dio su contundente opinión.

"Tenemos mucha gimnasia de crisis y no nos vamos a entregar" Ricardo Darín dijo que Argentina "está en un momento bisagra" por las elecciones: "Se amparan en que cierta realidad los ayuda en lo económico, me gustaría entenderlo porque hay gente que la está pasando muy mal". pic.twitter.com/6TMzrFK0sM

“Este es un momento bisagra, se acercan próximamente las elecciones y es un momento de reflexión profunda. Creo que la gente ya está reflexionando muchísimo al respecto porque también hay que decirlo, que este señor ganó las elecciones, hubo mucha gente que lo votó”, dijo.

Según su opinión, el gobierno “se basa y se ampara en que cierta realidad los ayuda en términos económicos”, aunque sostuvo que a él le “gustaría entender esos parámetros” porque hay “gente que la está pasando realmente muy mal”.

Ricardo Darín habló del momento de la Argentina

En otro tramo de la entrevista, Ricardo Darín se refirió a las circunstancias que atraviesa la Argentina. “Argentina es un país muy cíclico en ese sentido porque salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que casi está en nuestro ADN, entonces, no nos terminan de voltear nunca”, dijo.

image Ricardo Darin, en una entrevista en España.

Y agregó: “Estamos acostumbrados a que no nos vamos a entregar, algo va a pasar y vamos a salir adelante. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que vamos a salir adelante porque es nuestra forma de ser, lamentablemente”.

“Es un país de gente maravillosa, trabajadora, sensible, cálida, amistosa. Es una pena que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia, que es lo que estamos viviendo en estos momentos”, finalizó.