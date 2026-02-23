lunes 23 de febrero de 2026
Escribinos
23 de febrero de 2026
Pioneros.

La primera línea de transporte público del país es de Lomas de Zamora y festeja 103 años

Yitos S.A recorre Lomas todos los días. Fue la primera línea con autorización del Estado a un privado para funcionar como transporte público.

De ayer a hoy sin interrupciones en el servicio que recorre todo Lomas.&nbsp;

De ayer a hoy sin interrupciones en el servicio que recorre todo Lomas. 

Un 23 de febrero de 1923, hace exactamente 103 años, nacía la primera concesión en transporte público del país y fue en Lomas. Fue la primera vez que el Estado autorizó a un privado a funcionar como transporte público. Por eso, la empresa Yitos recordó ese día con la difusión de un video emotivo en sus redes.

Celina Velayos, responsable de la empresa Yitos S.A junto a su familia, recordó: "Esa primera compañia de transporte público de hace 103 años atrás se llamó CHA: Compañía Hispano Argentina. Luego, hubo muchas empresas en el medio, pero siempre estuvo activa y sin interrupciones".

Lee además
Este miércoles, de 15 a 19, los vecinos podrán acercarse a Emajea.
Es presencial.

Última oportunidad para anotarse a los cursos gratuitos de Emajea en Lomas
La DDI de Lomas de Zamora detuvo a tres sospechosos.
Capturados.

Detienen a tres sospechosos por el robo a una joyería en la Galería Oliver

Actualmente Yitos nuclea las líneas 541-543-544-549-561-562 que recorren los barrios de Lomas y transporta a los vecinos desde el centro hacia cada uno de las localidades del partido. "103 años junto a vos. Desde el 23 de febrero de 1923. La primer concesión en Transporte Público del país. Gracias", escribieron esta mañana en las redes junto al posteo de un video que muestra la historia en imágenes.

Fue Teófilo Velayos quien recibió el permiso estatal en 1923 a través de una concesión y su empresa de colectivos se hizo realidad, según cuenta la historia. Por eso, en el video aniversario se ve la imagen del pionero de la empresa familiar centenaria.

Después de tantos años, es la cuarta generación de la familia Velayos que se encuentra trabajando en la empresa: un hijo de Celina y algunos de sus sobrinos desempeñan tareas en la empresa y serán, en un futuro no tan lejano, quienes tomen las riendas de Yitos S.A para que siga activa y sin interrupciones.

"La continuidad familiar es digna de destacar, no es muy común", cerró Celina, con el deseo de seguir cumpliendo más aniversarios. Sobre el festejo de este día, destacó que festejan a lo grande cuando llegan a los números redondos, pero "siempre se recuerda este día tan especial no sólo para nosotros por el recorrido familiar, también para los pasajeros que todos los días se suben a alguna de nuestras líneas para llegar a ese destino que necesitan".

El posteo de la empresa de Lomas de Zamora, pionera en el país

Embed - yitos sa on Instagram: "103 años! Junto a vos! Desde el 23 de febrero de 1923. La primer concesión en Transporte Público del país. Gracias"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Última oportunidad para anotarse a los cursos gratuitos de Emajea en Lomas

Detienen a tres sospechosos por el robo a una joyería en la Galería Oliver

Las redes se llenaron de mensajes para la mamá de Joaquín Ruffo, tras el suicidio del filicida de Lomas

Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Este miércoles, de 15 a 19, los vecinos podrán acercarse a Emajea.
Es presencial.

Última oportunidad para anotarse a los cursos gratuitos de Emajea en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Daniela Ballester, conductora de C5N y ex Gran Hermano, sufrió un ACV.
Preocupación.

Daniela Ballester, conductora de C5N y ex Gran Hermano, sufrió un ACV