La primera línea de transporte público del país es de Lomas de Zamora y festeja 103 años

Un 23 de febrero de 1923, hace exactamente 103 años, nacía la primera concesión en transporte público del país y fue en Lomas . Fue la primera vez que el Estado autorizó a un privado a funcionar como transporte público. Por eso, la empresa Yitos recordó ese día con la difusión de un video emotivo en sus redes.

Celina Velayos, responsable de la empresa Yitos S.A junto a su familia, recordó: "Esa primera compañia de transporte público de hace 103 años atrás se llamó CHA: Compañía Hispano Argentina. Luego, hubo muchas empresas en el medio, pero siempre estuvo activa y sin interrupciones".

Actualmente Yitos nuclea las líneas 541-543-544-549-561-562 que recorren los barrios de Lomas y transporta a los vecinos desde el centro hacia cada uno de las localidades del partido. "103 años junto a vos. Desde el 23 de febrero de 1923. La primer concesión en Transporte Público del país. Gracias", escribieron esta mañana en las redes junto al posteo de un video que muestra la historia en imágenes.

Fue Teófilo Velayos quien recibió el permiso estatal en 1923 a través de una concesión y su empresa de colectivos se hizo realidad, según cuenta la historia. Por eso, en el video aniversario se ve la imagen del pionero de la empresa familiar centenaria.

Después de tantos años, es la cuarta generación de la familia Velayos que se encuentra trabajando en la empresa: un hijo de Celina y algunos de sus sobrinos desempeñan tareas en la empresa y serán, en un futuro no tan lejano, quienes tomen las riendas de Yitos S.A para que siga activa y sin interrupciones.

"La continuidad familiar es digna de destacar, no es muy común", cerró Celina, con el deseo de seguir cumpliendo más aniversarios. Sobre el festejo de este día, destacó que festejan a lo grande cuando llegan a los números redondos, pero "siempre se recuerda este día tan especial no sólo para nosotros por el recorrido familiar, también para los pasajeros que todos los días se suben a alguna de nuestras líneas para llegar a ese destino que necesitan".

El posteo de la empresa de Lomas de Zamora, pionera en el país