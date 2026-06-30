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30 de junio de 2026
Luz, cámara, acción.

Cuándo se estrena la película "El diablo viste a la moda 2" en Disney

La película sobre el mundo de la moda llega a Disney, conlas actuaciones de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

El elenco de El diablo viste a la moda 2.&nbsp;

El elenco de "El diablo viste a la moda 2". 

La película volvió a reunir a reunir a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, los protagonistas de la exitosa primera entrega de historia.

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Cómo es la segunda película

La secuela de la película retoma la historia de Andy Sachs, quien ahora se ha consolidado como una reconocida periodista. Sin embargo, su camino volverá a cruzarse con el de Miranda Priestly, la temida y legendaria editora de la revista Runway.

La trama se desarrolla en un contexto muy diferente al de la película original. La industria editorial atraviesa una profunda transformación impulsada por la caída de los medios impresos y el crecimiento de las plataformas digitales, obligando a las protagonistas a adaptarse a nuevas reglas de juego.

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En esta ocasión, Miranda se encuentra cerca de la jubilación y lucha por preservar su legado al frente de Runway. Pero su principal desafío no será únicamente el cambiante mercado editorial, sino también una rival inesperada.

Emily Charlton, quien ha dejado atrás su rol de asistente para convertirse en una poderosa ejecutiva de un grupo competidor.

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