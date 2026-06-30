Cuándo se estrena la película "El diablo viste a la moda 2" en Disney

Dos décadas después de convertirse en un fenómeno cultural y en una película recordada del universo de la moda, “El diablo viste a la moda 2” ya tiene fecha de estreno. La esperada continuación de la historia llegará el próximo 29 de julio a Disney.

La película volvió a reunir a reunir a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci , los protagonistas de la exitosa primera entrega de historia.

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La secuela de la película retoma la historia de Andy Sachs, quien ahora se ha consolidado como una reconocida periodista. Sin embargo, su camino volverá a cruzarse con el de Miranda Priestly , la temida y legendaria editora de la revista Runway.

La trama se desarrolla en un contexto muy diferente al de la película original. La industria editorial atraviesa una profunda transformación impulsada por la caída de los medios impresos y el crecimiento de las plataformas digitales, obligando a las protagonistas a adaptarse a nuevas reglas de juego.

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En esta ocasión, Miranda se encuentra cerca de la jubilación y lucha por preservar su legado al frente de Runway. Pero su principal desafío no será únicamente el cambiante mercado editorial, sino también una rival inesperada.

Emily Charlton, quien ha dejado atrás su rol de asistente para convertirse en una poderosa ejecutiva de un grupo competidor.