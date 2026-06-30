martes 30 de junio de 2026
Escribinos
30 de junio de 2026
Modus operandi.

De Temperley a Zona Oeste: así operaba la banda que hizo más de 20 entraderas

Tenían "aguantaderos" en Temperley y otras localidades. Allí se escondían, repartían lo robado y planeaban nuevos golpes.

Las entraderas quedaron filmadas.

Las entraderas quedaron filmadas.

La semana pasada, un megaoperativo policial permitió desarticular una banda acusada de cometer 21 entraderas en la zona oeste del Conurbano bonaerense. Se conocieron detalles de cómo operaban y los “aguantaderos” que tenían en Temperley y otras localidades.

El grupo delictivo atacaban siempre con el mismo modus operandi. Entraban a las casas por la madrugada, encapuchados y fuertemente armados, reducían a los moradores y se robaban dinero, joyas y otros elementos de valor, para luego escapar. También obligaban a las víctimas a hacer transferencias de altas sumas de dinero.

Lee además
El auto fue robado en Villa Centenario y luego utilizado para otros robos.
Quedaron filmados.

Hicieron una entradera con un auto robado en Lomas y los detuvo la Policía
El auto en el que escaparon tras la entradera.
Robo.

Lomas: entradera, persecución y cuatro delincuentes detenidos

De esa manera cometieron al menos 21 robos en las localidades de Morón, Haedo, Castelar, Villa Tesei, Ituzaingó y Merlo. Los hechos sucedieron entre el 9 de diciembre de 2025 y el 18 de marzo de 2026.

Los delincuentes no eran improvisados: tenían bases en varios puntos del Conurbano, incluyendo Lomas de Zamora.

entradera
Una de las tantas entraderas, captada por una c&aacute;mara de seguridad.

Una de las tantas entraderas, captada por una cámara de seguridad.

De Temperley a Zona Oeste

La investigación determinó que la banda contaba con una amplia red de protección con al menos 15 aguantaderos, esto es, viviendas “seguras” en las cuales podían esconderse y planear nuevos golpes.

Se detectaron objetivos en las localidades de Temperley, González Catán, Ciudad Evita, Isidro Casanova y San Justo, según informaron fuentes policiales a La Unión. Cuando se allanaron estos domicilios, la Policía encontró pasamontañas, linteras, guantes, armas de fuego (una de ellas robada a un policía), navajas y celulares robados, además de dinero y joyas pertenecientes a las víctimas.

De las 11 personas detenidas, la gran mayoría tiene antecedentes penales. Había jóvenes recién salidos de la adolescencia y también delincuentes mayores de bastante experiencia.

allanamiento
Elementos incautados en los allanamientos en Temperley y dem&aacute;s localidades.

Elementos incautados en los allanamientos en Temperley y demás localidades.

Graves acusaciones

La fiscalía interviniente les imputa los siguientes a los detenidos:

  • Robo agravado por efracción (7 hechos).
  • Encubrimiento por receptación dolosa (a quienes recibieron las trasferencias de dinero).
  • Robo agravado por el uso de arma (8 hechos).
  • Robo agravado por efracción en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa (por haberle disparado a una de víctima a corta distancia).
  • Resistencia a la autoridad.

Temas
Seguí leyendo

Hicieron una entradera con un auto robado en Lomas y los detuvo la Policía

Lomas: entradera, persecución y cuatro delincuentes detenidos

Cayó una banda que hacía entraderas: allanamientos en Lomas y 11 detenidos

Preparan un mural en Temperley sobre la flora y la fauna de las Malvinas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El fuego dañó gravemente una vivienda en Lomas de Zamora.
Siniestro.

Un feroz incendio destruyó una casa durante la madrugada en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sanabria es el apuntado por Lanús.

Tiró afuera el penal contra Alemania y en Italia aseguran que lo busca Lanús