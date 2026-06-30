De Temperley a Zona Oeste: así operaba la banda que hizo más de 20 entraderas

La semana pasada, un megaoperativo policial permitió desarticular una banda acusada de cometer 21 entraderas en la zona oeste del Conurbano bonaerense. Se conocieron detalles de cómo operaban y los “aguantaderos” que tenían en Temperley y otras localidades.

El grupo delictivo atacaban siempre con el mismo modus operandi. Entraban a las casas por la madrugada, encapuchados y fuertemente armados , reducían a los moradores y se robaban dinero, joyas y otros elementos de valor, para luego escapar. También obligaban a las víctimas a hacer transferencias de altas sumas de dinero.

Quedaron filmados. Hicieron una entradera con un auto robado en Lomas y los detuvo la Policía

De esa manera cometieron al menos 21 robos en las localidades de Morón, Haedo, Castelar, Villa Tesei, Ituzaingó y Merlo . Los hechos sucedieron entre el 9 de diciembre de 2025 y el 18 de marzo de 2026.

Los delincuentes no eran improvisados: tenían bases en varios puntos del Conurbano, incluyendo Lomas de Zamora .

entradera Una de las tantas entraderas, captada por una cámara de seguridad.

De Temperley a Zona Oeste

La investigación determinó que la banda contaba con una amplia red de protección con al menos 15 aguantaderos, esto es, viviendas “seguras” en las cuales podían esconderse y planear nuevos golpes.

Se detectaron objetivos en las localidades de Temperley, González Catán, Ciudad Evita, Isidro Casanova y San Justo, según informaron fuentes policiales a La Unión. Cuando se allanaron estos domicilios, la Policía encontró pasamontañas, linteras, guantes, armas de fuego (una de ellas robada a un policía), navajas y celulares robados, además de dinero y joyas pertenecientes a las víctimas.

De las 11 personas detenidas, la gran mayoría tiene antecedentes penales. Había jóvenes recién salidos de la adolescencia y también delincuentes mayores de bastante experiencia.

allanamiento Elementos incautados en los allanamientos en Temperley y demás localidades.

Graves acusaciones

La fiscalía interviniente les imputa los siguientes a los detenidos: