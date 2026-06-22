Cuándo se estrena "Avatar: Fuego y Cenizas" en Disney

“Avatar: Fuego y Cenizas” es la tercera entrega de la saga creada por James Cameron. La historia regresa a Pandora y continúa siguiendo a Jake Sully, Neytiri y su familia tras los sucesos de "El Camino del Agua" y la película llegará a Disney + el próximo miércoles.

La película cuenta con las actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin y Kate Winslet , entre otras figuras.

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La trama introduce al llamado Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi marcado por una devastadora catástrofe volcánica y liderado por Varang.

A diferencia de las películas anteriores, el conflicto no se centra únicamente en la confrontación entre humanos y Na’vi, sino también en las tensiones entre distintos pueblos de Pandora, lo que aporta un tono más oscuro y complejo a la historia.

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La película, dirigida y concebida por el cineasta canadiense James Cameron, se convirtió rápidamente en un nuevo fenómeno de convocatoria masiva en la industria cinematográfica actual.

Con una recaudación multimillonaria a nivel internacional, el largometraje logró mantener la tendencia histórica de la marca de posicionarse en el podio de las producciones más taquilleras.