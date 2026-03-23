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23 de marzo de 2026
Prendé la tele.

Cómo será el regreso de Pasapalabra con Iván de Pineda

Pasapalabra, con la conducción de Iván de Pineda, regresa a Telefe con una versión renovada y con unos invitados muy especiales.

Iván de Pineda en Pasapalabra.&nbsp;

Iván de Pineda en Pasapalabra. 

Este lunes a las 21.30, vuelve Pasapalabra a la pantalla de Telefe, con la conducción de Iván de Pineda. Toda la emoción y la adrenalina en el clásico de la televisión, con un regreso renovado.

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En cada emisión de Pasapalabra se enfrentan dos equipos en diferentes juegos cuyo objetivo es la suma de segundos para el desafío final, “el Rosco”.

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Iván de Pineda vuelve a Telefe.

Iván de Pineda vuelve a Telefe.

Iván de Pineda y un ciclo renovado

En esta nueva temporada, Iván de Pineda presentará nuevos juegos: Pica Pica, la velocidad mental se pone a prueba con este juego donde la adrenalina y la presión pueden hacer que el contrincante se quede con tus segundos; Descubrilo, lo ves, sabés que lo conocés, pero cuando el reloj aprieta, la cabeza duda y el nombre no sale, las imágenes se revelan y todos esperan que puedas descubrirlo.

También se suman De Una, una pantalla repleta de temas, Guerra Musical, donde los invitados tendrán que adivinar canciones, generando momentos divertidos, tensión y enfrentamientos picantes y muchas otras sorpresas.

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