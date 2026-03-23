Cómo será el regreso de Pasapalabra con Iván de Pineda

Iván de Pineda en Pasapalabra.

Este lunes a las 21.30, vuelve Pasapalabra a la pantalla de Telefe, con la conducción de Iván de Pineda. Toda la emoción y la adrenalina en el clásico de la televisión, con un regreso renovado.

En cada emisión de Pasapalabra se enfrentan dos equipos en diferentes juegos cuyo objetivo es la suma de segundos para el desafío final, “el Rosco”.

image Iván de Pineda vuelve a Telefe. Iván de Pineda y un ciclo renovado En esta nueva temporada, Iván de Pineda presentará nuevos juegos: Pica Pica, la velocidad mental se pone a prueba con este juego donde la adrenalina y la presión pueden hacer que el contrincante se quede con tus segundos; Descubrilo, lo ves, sabés que lo conocés, pero cuando el reloj aprieta, la cabeza duda y el nombre no sale, las imágenes se revelan y todos esperan que puedas descubrirlo.

También se suman De Una, una pantalla repleta de temas, Guerra Musical, donde los invitados tendrán que adivinar canciones, generando momentos divertidos, tensión y enfrentamientos picantes y muchas otras sorpresas.

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