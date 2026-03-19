jueves 19 de marzo de 2026
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19 de marzo de 2026
Sorpresa.

El inesperado anuncio de Donato de Santis en MasterChef Celebrity

Donato de Santis sorprendió a todos al hacer un sorpresivo anuncio durante la final de MasterChef Celebrity, en la pantalla de Telefe.

Donato de Santis, en MasterChef Celebrity.&nbsp;

Donato de Santis, en MasterChef Celebrity. 

Donato de Santis tomó la palabra en la final de Masterchef Celebrity y sorprendió a todos al para anunciar su salida de la exitosa competencia de culinaria de Telefe que lo tiene como jurado desde hace más de 10 años.

El chef italiano le pidió la palabra a Wanda Nara para brindar un anuncio personal que la tomó por sorpresa tanto a ella como a Ian Lucas y Sofía Gonet, los finalistas del certamen.

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“Con esta hice 10 ediciones de Masterchef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, declaró Donato Donato.

Los agradecimientos de Donato de Santis

Donato de Santis les agradeció a Damián Betular y Germán Martitegui. “Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales”, expresó, para luego dirigirse hacia la conductora: “Sos una persona increíble con corazón, generosidad y excelencia”.

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Donato de Santis y sus compañeros del jurado.

Donato de Santis y sus compañeros del jurado.

El italiano no quiso dejar a nadie afuera de sus agradecimientos e hizo alusión a todos los participantes que pasaron por Masterchef Argentina, como así también a todos los trabajadores de Telefe.

“Y sobre todo al público, con críticas buenas y constructivas, que siempre estuvo presente y me acompañó”, dijo Donato de Santis, sin ocultar la emoción.

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