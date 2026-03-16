Masterchef Celebrity: se despidió Emilia Attias y se definieron los semifinalistas

Emilia Attias se despidió de las cocinas de Masterchef Celebrity , luego de una floja preparación y después de la decisión del jurado, y se definieron los cuatro semifinalistas que se medirán en la última semana del certamen culinario de Telefe .

En la gala del domingo les tocó hacer una torta macaron luego de una clase magistral que les dio Damián Betular a todos los participantes.

Tras probar las presentaciones de los cinco finalistas, el jurado se reunió a definir cuál será su decisión esta noche y Emilia Attias dejó en certamen. El viernes había sido eliminada Marixa Balli.

“Una o uno de ustedes no seguirá en competencia a la final y nos abandonará, el resto un paso más y se convierten en semifinalistas de Masterchef Celebrity”, reveló Damián Betular. Entonces, anunció: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… Emilia”.

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“Ay Emi, te juro que me queda grabado todas las galas que nos acompañaste. Si yo no te viera a vos y trajeras un plato, sabría que es un Emilia Attias auténtico, porque en esta competencia lograste sabores, combinaciones. Llevate eso, porque no se logra fácilmente, que uno vea un plato y entienda que esos sabores los podes hacer vos y solo vos. Para mí eso es lo más importante que te llevás de Masterchef Celebrity, algo que te apasiona lo transformaste en sabores y tus platos quedan en la memoria”, expresó Damián Betular.

Luego lo siguió Germán Martitegui: “Ninguno de nosotros tiene dudas de tu amor por la cocina, por los sabores, has demostrado infinidad de veces que te apasiona, que sabés mucho, que hay una idea y una filosofía detrás de lo que cocinás. Claramente eras una de las candidatas. Te vamos a extrañar muchísimo, fuiste una gran alegría, una sorpresa todo el tiempo. Vos sos una gran ganadora y te deseamos lo mejor”.

image Los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity.

“Lo lindo es que no te guardaste nada, siempre creíste en lo que ibas a cocinar, esto es el espíritu ganador. Llegaste hasta casi el final, estás entre los mejores cinco. Rescato esas ganas tuyas, casi testarudas, de decir ‘éste es mi camino’, porque los platos más exóticos de esta temporada fueron los tuyos, algunos realmente ganadores, y así se hace, no bajaste nunca los brazos”, compartió Donato de Santis.

Y Emilia Attias dijo: “No me esperaba nada de lo que me dijeron, gracias. Me voy feliz, aprendí un montón, descubrí que me gusta más de lo que pienso la cocina, este programa me reconectó con eso”.

Los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity

De esta manera, los cuatro semifinalistas de esta temporada de Masterchef Celebrity son el Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas y Sofía Gonet.