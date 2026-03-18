Ian Lucas y Sofía Gonet son los finalistas de Masterchef Celebrity

El banfileño Ian Lucas y Sofía Gonet, más conocida como “La Reini” , son los finalistas de Masterchef Celebrity Argentina luego de pasar por decenas de platos hechos para conformar al jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui .

La prueba de la semifinal era replicar un rack de cordero en una croute de hierbas y almendras con puré de edamame y reducción de aceto balsámico. Ian Lucas y Sofía Gonet superaron el desafío y quedaron en el camino Maxi López y Claudio “Turco” Husaín , los otros dos semifinalistas.

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La influencer pasó después de Maxi López y el Turco con un punto de la carne un poco mejor que los anteriores, pero tampoco tan convincente, ya que quedaba a la vista con la grasa blanca del cordero impoluta en el plato.

“No pensé que iba a venir a ver una película llamada La Venganza de las Grasas”, comentó Betular. Tanto él como Donato y Martitegui elogiaron la calidad del puré y el croute hecho por la Reini.

Ian Lucas explicó cómo fue su meticuloso trabajo con el plato de la semifinal, a punto tal que expresó que “revisó 11 veces el emplatado”.

Sin título-1 Ian Lucas y Sofía Gonet, finalistas de MasterChef Celebrity.

“Está colorada la carne pero una vez que el calor entra, el sabor se transforma. Está rica y hay una sensación tibia de que llegó más profundo. Unos minutos más en el segundo sellado hubiese ayudado más”, indicó Donato en su análisis del plato de Ian.

Tras la deliberación, el jurado nombró que el primero que pasaba a la final era Ian. “Te entrego la chaqueta, hacele honor”, le dijo Martitegui al cantante.

Ian Lucas y Sofía Gonet deberán hacer un menú de 3 pasos con un hilo conductor en la final de Masterchef Celebrity Argentina. Tanto sus familiares como sus excompañeros estarán presentes en la noche decisiva.