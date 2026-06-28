Dolor en la despedida a Ernestina Pais en el cementerio de la Chacarita

Familiares, amigos y colegas se acercaron este domingo a darle el último adiós a Ernestina Pais , que murió a los 54 años luego de que el automóvil que manejaba fuera arrollado por el Tren de la Costa en San Isidro.

El velatorio tuvo lugar en la casa velatoria Zucotti de Villa Crespo desde alrededor de las 9 de la mañana y, posteriormente, los restos de la conductora fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, donde ahora descansa en el Panteón de Actores.

Una de las imágenes más conmovedoras de la jornada tuvo como protagonistas a Benicio Guyot y Milka Truol -el hijo y la mamá de Ernestina Pais- junto al cajón con flores rojas, siendo el joven uno de los encargados de llevar el féretro en el cementerio mientras que la madre de la artista se mostró totalmente devastada por la pérdida de su hija.

En paralelo a la conmoción por la muerte, se conocieron los resultados del informe preliminar de la autopsia, el cual determinó que la actriz sufrió un “traumatismo encefalocraneano grave” como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza por el impacto del ferrocarril contra su vehículo cuando cruzaba las vías.

La carta del hijo de Ernestina Pais

Hoy se difundió la emotiva carta que Benicio publicó en sus redes sociales para despedir a su madre, acompañada por una fotografía de su infancia.

“Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará: tus ‘te amo’ pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’", comenzó.

En otros pasajes del mensaje, Guyot Pais destacó que la conductora “nunca pretendió ser algo que no era”, que “siempre tuvo pasión por todo lo que hizo” y agregó: “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo y quizá nunca lo hice, vos también fuiste el mío”.

Hacia el cierre de la dedicatoria, el joven reflexionó sobre la repercusión pública de la tragedia al manifestar: “Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Sobrellevar esta pérdida va a ser difícil. Pero también deja algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas”.

“La cantidad de mensajes que recibí me sorprendió. Me escribe gente que no conozco, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir quedaron con ellos. Tu impacto fue real”, precisó.

El dolor de los famosos

image Famosos y familiares despidieron a Ernestina Pais.

El director teatral José María Muscari y la actriz Romina Gaetani asistieron este domingo al velorio de Ernestina Pais y la despidieron con emotivos recuerdos, al destacar que la conductora atravesaba uno de los mejores momentos de su vida tanto en lo personal como en lo profesional.

“No hay mucho para decir. Acompañamiento. Agradezco a todos los medios que se acercaron; en una situación como esta no se encuentran muchas palabras”, expresó Muscari al llegar a la casa velatoria.

El director teatral señaló que prefiere quedarse con la imagen más alegre de la conductora: “Trato de recordar a Ernestina con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Pero yo y todas las personas que la amábamos no podemos reaccionar”.

Además, destacó el presente que vivía la periodista antes de su fallecimiento: “Tengo bastantes años de relación con Ernestina. La verdad es que estaba contenta y en un gran momento personal, en el mejor sentido de la palabra”. “Ella había hecho pública su recuperación y no hay mejor forma de plasmar eso que trabajando”, añadió en referencia a la gira teatral que compartían.

Antes de retirarse, Muscari pidió que el recuerdo de Pais permanezca ligado a su personalidad: “Tratemos de recordarla como ella era: una persona luminosa, empática y feliz”.

El recuerdo de Ernestina Pais

Por su parte, Gaetani recordó el fuerte vínculo que había construido con la conductora durante los últimos meses. “Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande. Una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Una mujer donde me sentía reflejada en muchísimas cosas”, aseguró.

La actriz reveló que Ernestina atravesaba un presente lleno de proyectos: “Estaba muy feliz, con mucho entusiasmo. Estaba escribiendo un libro sobre su vida, un guión sobre su padre, planeando un viaje con él. Feliz con la gira y de estar trabajando”.

Gaetani también la definió como un ejemplo de vida: “La tengo como un ejemplo como mujer, un ejemplo de cómo acompañaba a la gente que quería y, en general, desde sus vivencias”.