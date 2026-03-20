Un auto atropelló a un hombre en Ingeniero Budge y escapó sin asistirlo

Un hombre fue brutalmente atropellado por un auto que se dio a la fuga en la localidad de Ingeniero Budge . El hecho quedó filmado y su familia pide ayuda para encontrar al responsable.

Todo ocurrió el domingo pasado en Quesada al 1600 , entre Campoamor y Cosquín . Eran poco más de las 7 de la mañana cuando Félix salió de su casa para ir a trabajar. Mientras caminaba por la calle, pegado al cordón, fue embestido desde atrás por un vehículo que circulaba a gran velocidad .

Por el fuerte impacto, el hombre voló por los aires y cayó sobre el asfalto. El conductor del coche, lejos de ayudarlo, siguió su camino como si nada hubiera pasado y escapó sin ayudarlo, dejándolo abandonado.

Después del accidente , una camioneta que pasaba por el persiguió al auto para sacarle una foto a la patente. Se trataba de un Ford Fiesta color gris. Inmediatamente llamaron a una ambulancia para asistir a Félix y llevarlo al hospital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2035122257064845433&partner=&hide_thread=false Un hombre fue atropellado por un auto que escapó y lo dejó abandonado. Ocurrió en Quesada al 1600, en Ingeniero Budge. pic.twitter.com/rr5t0oIz4D — Diario La Unión (@LaUnionDiario) March 20, 2026

El responsable del accidente sigue prófugo

Milagrosamente, el hombre salvó su vida y está fuera de peligro. Sufrió fuertes golpes y cortes en la cabeza y en una de sus piernas, pero ya fue dado de alta, según pudo averiguar La Unión.

Toda la secuencia quedó grabada por varias cámaras de seguridad que sirvieron como prueba para hacer la denuncia en los Tribunales de Lomas de Zamora. El video, que se volvió viral en las redes sociales, muestra que el auto hizo una maniobra extraña y pareciera que fue directamente a atropellar a Félix.

Gracias a la patente, pudieron identificar al titular del auto, pero al intentar contactarlo, afirmó que le había vendido el vehículo a otra persona y que no tenía nada que ver con el accidente. El conductor que atropelló y abandonó a Félix sigue prófugo.