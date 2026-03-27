viernes 27 de marzo de 2026
Escribinos
27 de marzo de 2026
Todo o nada.

Quiénes bajaron de la placa negativa en Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro anunció que tres participantes de Gran Hermano Generación Dorada siguen dentro de la casa de Telefe por voto del público.

Tres participantes siguen en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Tres participantes siguen en Gran Hermano Generación Dorada. 

La Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, dejó un total de once participantes nominados, incluidos los tres fulminados por el líder de la semana, Martín Rodríguez. En el programa de este jueves Santiago del Moro anunció que participantes se salvaron de la eliminación.

Con sobres dorados en mano, Santiago del Moro anunció a los salvados de la noche. De forma aleatoria, bajaron de la placa negativa: Pincoya, Manuel Ibero y Juanicar.

Lee además
Mavinga y Carmiña, frente a frente en Gran Hermano Generación Dorada. 
Derecho a réplica

Cómo fue el reencuentro de Mavinga y Carmiña en Gran Hermano
Jenny Mavinga dejó Gran Hermano. 
Hasta pronto.

Por qué Jenny Mavinga decidió abandonar la casa de Gran Hermano

Embed

De esta manera, siguen en placa de nominados con riesgo de abandonar el certamen son Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo Poggio, Franco Poggio, Franco Zunino y Lola Tomaszeuski.

image
Pincoya estalló en Gran Hermano Generación Dorada.

Pincoya estalló en Gran Hermano Generación Dorada.

Pincoya explotó en vivo en Gran Hermano Generación Dorada

La calma duró poco en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En una mañana cargada de tensión, Pincoya explotó contra la producción del reality y dejó al descubierto su malestar por lo que considera un trato desigual.

En ese contexto, redobló la apuesta y dejó una advertencia: “Yo veo lo que tú no ves. Si ella no se lo coloca, yo tampoco me lo coloco. Ella sigue sin micrófono, entonces yo también estoy sin micrófono”.

Temas
Seguí leyendo

Cómo fue el reencuentro de Mavinga y Carmiña en Gran Hermano

Por qué Jenny Mavinga decidió abandonar la casa de Gran Hermano

Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano

Brian Sarmiento atendió el teléfono y pasó lo peor en Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
González Romero y Nadia Comanechi.  video
Dale play.

Gonzálex Romero lanzó el video de "Volver a Boedo"

Las más leídas

Te Puede Interesar

El vendedor ambulante necesita una operación.
Sigue sin aparecer.

La familia del vendedor ambulante atropellado en Temperley busca el video para identificar al agresor