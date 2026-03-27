Quiénes bajaron de la placa negativa en Gran Hermano Generación Dorada

La Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe , dejó un total de once participantes nominados, incluidos los tres fulminados por el líder de la semana, Martín Rodríguez . En el programa de este jueves Santiago del Moro anunció que participantes se salvaron de la eliminación.

Con sobres dorados en mano, Santiago del Moro anunció a los salvados de la noche. De forma aleatoria, bajaron de la placa negativa: Pincoya, Manuel Ibero y Juanicar.

De esta manera, siguen en placa de nominados con riesgo de abandonar el certamen son Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo Poggio, Franco Poggio, Franco Zunino y Lola Tomaszeuski.

El domingo otros jugadores bajarán de la placa y uno de ellos podría convertirse el lunes en el sexto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

image Pincoya estalló en Gran Hermano Generación Dorada.

Pincoya explotó en vivo en Gran Hermano Generación Dorada

La calma duró poco en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En una mañana cargada de tensión, Pincoya explotó contra la producción del reality y dejó al descubierto su malestar por lo que considera un trato desigual.

En ese contexto, redobló la apuesta y dejó una advertencia: “Yo veo lo que tú no ves. Si ella no se lo coloca, yo tampoco me lo coloco. Ella sigue sin micrófono, entonces yo también estoy sin micrófono”.