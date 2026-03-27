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Gonzálex Romero lanzó el video de "Volver a Boedo"

Fer Gonzálex Romero publicó el video de una canción de su último disco en versión acústica, junto con la banda Nadia Comanechi.

González Romero y Nadia Comanechi.&nbsp;

González Romero y Nadia Comanechi. 

El músico de Temperley Fer Gonzálex Romero publicó el video de la canción “Volver a Boedo”, que suena en formato acústico. Con esta versión, el cantante, compositor y guitarrista reinterpreta el tema grabado originalmente en su último disco “El Paso”.

La canción cuenta con la colaboración de con la banda Nadia Comanechi. El grupo lo integran Luna González Mandolini en voz y guitarra y Mora González Mandolini, las hijas mellizas de Gonzálex Romero, junto Rodrigo Eizykovicz en guitarra y Mateo Pachkevitch en batería.

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“El video fue filmado en una vieja fábrica que inunda la atmosfera de melancolía y calza justo al mensaje del tema”, dice González Romero. Fue rodado por Plexo Dorado en Temperley.

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"El paso", el nuevo disco de Gonzálex Romero

En “El paso” Fer Gonzalex Romero deja de lado su estilo blusero, que predominó en un sus dos discos anteriores, y bucea en canciones rockeras y coquetea con otros estilos.

"Dar 'El Paso' para cambiar la piel es el mensaje. Prender el farol en 'El Crepúsculo' de los tiempos, atravesar la noche y avanzar a un nuevo universo musical", anuncia el guitarrista, cantante y compositor de Temperley.

Gonzálex Romero & La Crema del Sur y Nadia Comanechi saldrán a escena el jueves 2 de abril en Bar Mutar de Avellaneda, en la Avenida Mitre 982.

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Gonzalex Romero, en vivo.

Gonzalex Romero, en vivo.

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