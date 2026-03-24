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24 de marzo de 2026
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AC/DC volvió a la Argentina: las mejores fotos del show en River Plate

Tras 16 años, AC/DC volvió a la Argentina para desplegar sus hits en una noche de puro rock & roll. La banda tiene dos shows más por delante en River Plate.

Brian Johnson y Angus Young de AC/DC.&nbsp;

Brian Johnson y Angus Young de AC/DC. 

Foto @julietagarciaokk.

El vuelta de AC/DC a la Argentina se concretó este lunes por la noche con el primero de los tres shows que dará la banda australiana en el estadio de River Plate, en una verdadera celebración de rock & roll.

Con un estadio repleto y musicalizado con temas de Black Sabbath, en un homenaje al fallecido Ozzy Osbourne, los fans esperaban la salida a escena de la banda que no tocaba suelo argentino desde su histórica visita de 2009.

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Angus Young, guitarrista de AC/DC.

Angus Young, guitarrista de AC/DC.

Con Angus Young, con su uniforme escolar incluido, y Brian Johnson al frente banda salió con “If You Want Blood (You’ve Got It)”. Minutos después, “Back in Black” desató la primera gran explosión del público.

AC/DC repasó sus hits

Llegó el turno de “Thunderstruck” con una puesta en escena similar a una tormenta eléctrica y luego estalló el estadio con irrupción de “Hells Bells”.

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AC/DC, en vivo.

AC/DC, en vivo.

“Highway to Hell” se sumó a las lista de clásicos que desempolvó la banda y que terminó de confirmar la unión de la banda con el eufórico público argentino.

Luego de esta presentación, AC/DC volverá a tocar en River Plate el viernes y el próximo martes dará su tercer y último de sus shows en Buenos Aires.

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Brian Johnson, voz de AC/DC.

Brian Johnson, voz de AC/DC.

La formación actual de AC/DC está compuesta por Angus Young, y Brian Johnson, junto con Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

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