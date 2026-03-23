Reviven el show de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota de 1991 en Obras

Rey Garufa regresa a La Plata para revivir “Estadio Obras 1991” en un espectáculo impactante que recrea uno de los recitales más emblemáticos del rock argentino : el histórico show de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el mítico estadio del barrio de Núñez.

La cita será el sábado 18 de abril, a las 20, en el Teatro Ópera La Plata. Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del Teatro. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.

La propuesta revive la energía, el sonido y la mística de aquella noche que quedó grabada en la memoria de generaciones de seguidores. Con una puesta potente y una interpretación fiel al espíritu ricotero, el espectáculo reconstruye la atmósfera de uno de los momentos más intensos del rock argentino.

El show propone transportar al público a esa etapa histórica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , recreando el repertorio y la potencia escénica de la banda del Indio Solari y Skay Beilinson.

“Estadio Obras 1991” es hoy uno de los formatos más convocantes del tributo Rey Garufa, llevando a escena una experiencia que revive la liturgia ricotera con fidelidad musical, energía en vivo y una fuerte conexión con el público.

Rey Garufa es una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes y de estilo único en la historia del rock argentino.

El proyecto nació en 2008 en la ciudad de Tandil, cuando un grupo de músicos comenzó a reunirse en una sala de ensayo con el objetivo de interpretar las canciones de Los Redondos. Con el tiempo, aquellas reuniones se transformaron en presentaciones en vivo donde la respuesta del público ricotero fue creciendo show tras show, convirtiendo cada recital en una verdadera misa de convocatoria cada vez mayor.