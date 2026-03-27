Brian Sarmiento atendió el teléfono y pasó lo peor en Gran Hermano Generación Dorada

Volvió el teléfono a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, ya no es rojo sino del color que lleva el nombre del programa, y su primera aparición contó con una decisión particular y tuvo como protagonista a Brian Sarmiento .

Santiago del Moro comunicó antes de que sonara que quien atendiera el teléfono dorado iba a tener que elegir a 10 jugadores para que no vayan a la fiesta del sábado, sin saber que él o ella tampoco iba a poder ir a la misma.

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Luego de la cuenta regresiva, el teléfono dorado sonó en la casa de Telefe y fue atendido por Brian Sarmiento, que salió del baño con los pantalones bajos porque estaba haciendo sus necesidades.

Los jugadores a los que Brian Sarmiento les impidió ir a la fiesta del sábado son La Maciel, Yipio, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Manuel Ibero, Juanicar, Andrea del Boca, Franco Poggio y Pincoya.

image Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada.

Luego Santiago del Moro le reveló la cruda verdad al exfutbolista y a todos. “Quien atienda el teléfono después se enterará que tampoco podrá asistir. Brian… ¡tampoco vas a la fiesta!”, anunció el conductor.

Brian Sarmiento y todos los presentes en la casa de Gran Hermano Generación Dorada estallaron en carcajadas por lo ocurrido, a pesar de que muchos se quedarán sin fiesta.