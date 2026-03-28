Lomas: Federico Otermín presentó el programa del Gobierno de la Comunidad para 2026.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto a la jefa de gabinete del Municipio, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama, presentó en el Teatro local la propuesta del Gobierno de la Comunidad 2026, un programa de 26 ejes que definen la gestión este año.

Lomas de Zamora. "En Lomas decidimos construir el futuro con educación pública de calidad"

Avances. Otermín y Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas

“En primer lugar, modificamos nuestra imagen institucional para condensar el respeto por nuestras tradiciones y un pacto con el futuro que es el camino hacia nuestro Bicentenario y para eso, además de renovar nuestro escudo incorporando elementos de aquella insignia original que diseñaron los pioneros con la Paz, la Cultura y el Trabajo como elementos centrales, le agregamos el sol naciente, símbolo de esperanza", describió el intendente.

Además, se presentó al personaje Mini Muni, un asistente virtual del Gobierno de la Comunidad.

Gobierno de la Comunidad para 2026 “Ordenamos la agenda de trabajo en función de las prioridades de nuestros vecinos".

Gobierno de la Comunidad para 2026 Las secretarías del Municipio funcionarán de forma más dinámica y directa a través de las agencias de Personas con Discapacidad, Deporte, Cultura y Adultos Mayores.

Los ejes desde donde se abordará la gestión en Lomas de Zamora

“Ordenamos la agenda de trabajo en función de las prioridades de nuestros vecinos. Cada punto nace de las ideas que nos acercaron en el Congreso de la Comunidad, las Mesas de Participación, WhatsApp y en cada recorrida por los barrios”, sintetizó Otermín.

- Gobierno de la Comunidad IA para la simplificación y eficiencia administrativa,

-Ojos de la Comunidad para que los vecinos puedan alertar sobre distintas problemáticas,

-nueva Agencia de Seguridad Vial,

-plan de Acción Climática en Comunidad,

-programa Jóvenes en Comunidad,

-nuevo Parque de la Comunidad,

-Comunidad Educación Lomas con eje en alfabetización, promoción de la historia local e incorporación de herramientas digitales,

-nuevo Sistema de Seguridad en Comunidad para mejorar la prevención del delito,

-nuevas Agencias de Personas con Discapacidad, Deporte, Cultura y Adultos Mayores.

-Súper Operativos del Gobierno de la Comunidad en Acción en los barrios,

-Más Puntos Compartir Lomas en Comunidad para que los vecinos puedan acercar donaciones todo el año,

-Animales de la Comunidad con un nuevo quirófano móvil y la posibilidad de trasladar perros y gatos en el trasporte público en líneas de colectivo que circulan cerca del Hospital de Animales,

-Cuencas de la Comunidad y recuperación de la Ribera,

-Emprendedores de la Comunidad,

-Salud Mental en Comunidad,

-Ordenamiento Territorial mediante un nuevo registro catastral y siguiente etapa de regularización dominial,

-Newsletters de la Comunidad con acceso a información segmentada,

-Precongresos de la Comunidad por comisiones temáticas,

-Ciencia en Comunidad con Feria Itinerante,

-Plazas Conectadas con WIFI gratuito,

-Impulsoras de la Comunidad para que las familias puedan comer sano

-Mundial en Comunidad con proyección de los partidos de la Selección en pantalla gigante desde la Plaza Grigera.

“En mis redes, las del Municipio y fundamentalmente a través de una gira por los barrios vamos a estar compartiendo más detalles de las iniciativas para que puedan sumarse. La salida es colectiva y en comunidad, con amor por Lomas, por la Provincia y por la Argentina.”, concluyó Federico Otermín.