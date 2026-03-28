El mal momento de Andrea del Boca en el baño de Gran Hermano: "Un asco"

Andrea del Boca quedó en el centro de la escena en Gran Hermano Generación Dorada, luego de contar en la transmisión en vivo del ciclo de Telefe un repugnante episodio que le tocó vivir en el baño de la casa.
Andrea del Boca fue al baño de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y vivió una muy desagradable situación, que provocó tensión en la casa.
Andrea del Boca quedó en el centro de la escena en Gran Hermano Generación Dorada, luego de contar en la transmisión en vivo del ciclo de Telefe un repugnante episodio que le tocó vivir en el baño de la casa.
Todo comenzó cuando la actriz ingresó al baño y se encontró con una escena terrible, lo que derivó en un nuevo foco de tensión en la convivencia dentro de la casa.
Ante sus compañeros, Andrea del Boca expresó: “Hace un rato fui al baño y me encontré con el inodoro lleno de caca. Un asco, muy feo. Le pedí a Titi que lo viera porque la cámara no muestra ahí. Hay ciertas cosas de convivencia, normas de convivencia y de elegancia”.
Las palabras de la actriz generaron un silencio inmediato y miradas cruzadas entre los demás jugadores de Gran Hermano Generación Dorada.
En medio de un clima de tensión tras escuchar a Andrea del Boca, varias miradas apuntaron hacia Yanina Zilli, quien justo se encontraba en la ducha en el momento.
Sin dudarlo, la participante se defendió rápidamente para evitar quedar involucrada: “Yo me estaba duchando”, lanzó, intentando despegarse de lo ocurrido.
Ante la incomodidad creciente, Andrea del Boca aclaró: “No dije que haya sido ella”, intentando evitar un conflicto directo dentro del grupo.
Santiago del Moro intervino con una consulta directa que dejó en evidencia el desconcierto general: “¿Alguien tapó el baño?”. Sin embargo, nadie asumió responsabilidad, lo que dejó el episodio sin un culpable claro.
“No, no tiró la cadena. Y en la ‘autopsia’ no tenía papel. Debe ser alguien que solamente se lavó”, explicó Andrea del Boca. Y cerró con un mensaje dirigido a todos sus compañeros: “Es un buen momento para charlarlo y para recapacitar cuando vayan al baño”.