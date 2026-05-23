Se viene la Semana del Café en Lomas de Zamora con descuentos de hasta el 50%

Más de 60 locales se suman a la movida en Lomas.

Del martes 26 al viernes 29 de mayo se realizará una nueva edición de la Semana del Café en Lomas de Zamora con descuentos de hasta el 50% en espacios gastronómicos de distintos barrios.

Para impulsar el consumo y dar beneficios a los vecinos, la iniciativa del Municipio junto a las Cámaras de Comercio contará con promociones del 30%, 40% y 50% en más de 60 cafeterías clásicas y de especialidad .

Los domingos. Entrenan en el Parque de Lomas y Finky para la maratón de septiembre

25 de Mayo. La historia silenciada de otro prócer de la Patria y de Lomas de Zamora: Antonio Ballester

Con locales ubicados sobre Larroque 202 y French 690 , Mundo Cocoa es uno de los lugares tradicionales de Banfield . "Nosotros nos unimos a esta propuesta del Municipio todos los años y, en esta oportunidad, la gente va a poder elegir la torta que más le guste acompañada por un café o té con un descuento del 50%. Es como un 2x1 porque vas a poder pedir dos cafés y dos porciones de torta al precio de una", destacó Zulma, la dueña del comercio, quien agregó: "Tenemos una amplia variedad de tortas como rogel, manzana, carrot cake, red velvet, cheesake de frutos rojos, lemon pie, torta del diablo y opciones para celíacos".

Las otras cafeterías de Banfield que participarán de la propuesta son Lev (Acevedo 1001), La Farola (Larroque 107), Cazara (Azara 1880), Aleza (Monteaguado 381), Panela (Alsina 105), Blossom (Vieytes 500), Mona (Chacabuco 289), Bandada (Maipú 494), Balcarce (Belgrano 1436), Jessi Di Marco (Cochabamba 228), Serendipity (Belgrano 1421), La Fuga (Chacabuco 166), Puppina (Arenales 1505), Dolcezza (Alsina 801 y 155), La Planterería (Pueyrredón 1291), Nuevo Modelo (Maipú 385), Don Tata (French 101), Buchardo (Alsina 535), Mokarella (Maipú 501) y Broome (Alem 901) .

semana cafe lomas2 Una movida para impulsar el consumo en los barrios.

"Vamos a ofrecer un 50% de descuento en la compra de un café con una porción de torta que puede ser matilda, cheesecake, carrot cake, brownie (común y franui), chocotorta, lemon pie o pavlova. También vamos a tener un 50% de descuento en el café y un scon de queso", contaron desde Minuetto, una nueva cafetería de especialidad que abrió sus puertas en marzo y está ubicada en Manuel Castro 322.

En Lomas también se sumarán Nido (Manuel Castro 478), Plantado (Alvear 897), Carminia (Meeks 410), Candelitte (Sáenz 601), Lev (Italia 501), Storybrooke (Colombres 161 y Sixto Fernández 500), La Farola (Laprida 493), Havanna (España 398), La Panera Rosa (Italia 459), Dandy (Italia 459), Lejjer (Azara 181), Las Medialunas del Abuelo (Laprida 611), Yorkies (Boedo 598), Qomu (Gorriti 440), Shonnen Manga Café (Oliden 187), Piquirilo (Boedo 702), Panes y Café (Gorriti 76), Lefam (España 423), Caviahue (Acevedo 331), Wonder (Castelli 374), Baronis (Loria 350), Juma (Italia 398 y Colombres 282), 2D (Pereyra Lucena 599), La Julianna (Meeks 451), Il Mio Caffe (Gorriti 279), Las Doñas (Sixto Fernández 177), Panela (Azara 194) y Velvet (Colombres 762).

Semana del Café en Temperley, Turdera, Llavallol, Fiorito, San José y Budge

Durante la Semana del Café, los vecinos de Temperley tendrán descuentos en Carminia (Dorrego 375), La Farola (Meeks 1295), Bicentenario (Meeks 1095), La Casona (Almirante Brown 2748), Tienda Soler (Soler 804) y Bubo Babery (Suárez 292).

Mientras que en Turdera participarán Encontrate (Antártida Argentina 598) y Casanegra (Reconquista 69). La movida también se desarrollará en Venezia de Budge (Recondo 2325), Aromas y Sabores de Llavallol (Doyhenard 302), Dulce Hora de San José (El Churrinche 2987) y Venezia de Fiorito (Murature 2160).