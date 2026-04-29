Bruno Báez, goleador de Brown de Adrogué: "El equipo va a ir a Burzaco a ganar"

Brown de Adrogué despertó a tiempo. En las postrimerías del clásico frente a San Martín de Burzac o ganó su primer partido como local y salió de la zona de descenso directo en la Primera B . Su goleador, Bruno Báez , remarcó el compromiso del equipo que dirige Jorge Vivaldo.

El ex Deportivo Laferrere destacó la “necesidad” de reencontrarse con la victoria frente a Villa San Carlos . En diálogo con Cadena Tricolor señaló que “necesitábamos este triunfo, no habíamos ganado en casa, con la gente también, así que muy contento”.

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“Lo debíamos por la gente, por nosotros también, sabemos que tenemos un clásico el fin de semana y tenemos que ira Burzaco a ganar”, se ilusionó.

El delantero, que había marcado en el 1-0 frente a la UAI Urquiza, exteriorizó su alegría porque “es la primera vez que meto un doblete como profesional, una emoción muy grande, pero lo importante es que fue para ayudar a que el equipo sume los tres puntos”.

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El oriundo de Rufino ya se metió en el clásico que se disputará ante San Martín en el estadio Francisco Boga. “Sabemos que la gente lo vive como un clásico, iremos a sumar, a buscar los tres puntos, intentaremos dar lo mejor como lo hicimos, así que esperemos seguir por este camino”, manifestó.

“Al hincha agradecerles por el apoyo de siempre, no veníamos en un buen nivel, veníamos tambaleando, el otro día habíamos levantado, volvimos a caer con Liniers, pero este grupo labura mucho. El equipo va a dar la cara y va a ir a Burzaco a ganar”, fue el mensaje del santefecino al pueblo Tricolor.

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Brown de Adrogué marcó la primera diferencia en el primer tiempo, aumentó el marcador y terminó apretado por el descuento rival. “Habíamos tenido un buen primer tiempo, sin sobresaltos, hemos tenido situaciones, justo a lo último conseguimos la ventaja. Era importante mantener la concentración para conservar el resultado y tratar de meter el segundo cuando se podía, así que creo que el equipo hizo un buen partido”, destacó Báez sobre el partido.

Además, el mensaje del técnico fue motivador: “Tenemos que dar el máximo, sin guardarnos nada, cuando el equipo está concentrado se nota que puede competir en cualquier cancha”.