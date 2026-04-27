Matías Sproat festejó el triunfo en la previa del clásico

Brown de Adrogué rompió con la racha de 10 partidos sin triunfos en el estadio Lorenzo Arandilla . Por la 13º fecha del Torneo de Primera B venció a Villa San Carlos por 2-1 y ahora se pondrá a planificar el clásico frente a San Martín de Burzaco . Matías Sproat habló además de superioridad ante el conjunto de Berisso.

El Tricolor llevaba seis fechas del Torneo Clausura 2025 más cuatro de la presente temporada sin festejos en casa. “Lo más importante es que teníamos que ganar para tener confianza, una racha muy larga de local. Pudimos ganar, lo hicimos bien y por momentos fuimos superior al rival que venía bien”, declaró el “Chueco” en diálogo con Cadena Tricolor.

Las derrotas en casa ante Arsenal de Sarandí (0-4) y Villa Dálmine (1-4) marcaron un quiebre en el equipo. Por eso, el volante consideró que necesitaban “competir” en todos los partidos.

“Vi un cambio en los últimos partidos, de actitud, de meter, de correr, de competir. Nos habíamos ido con una muy mala imagen contra Dálmine, no estuvimos a la altura. Creo que después de ahí les dije a los chicos, lo entendieron, que teníamos que competir 95 o 100 minutos, lo que dure el partido. Se te puede dar o no, pero tenés que estar siempre en partido y competir. El grupo lo entendió”, celebró el futbolista de Brown de Adrogué.

Semana clásica para Brown de Adrogué

Hasta el sábado 2 de mayo se hablará de San Martín de Burzaco. Y viceversa. Pero, cuando a partir de las 18 comience a rodar la pelota, se terminarán las palabras. “Va a ser una semana especial, que iban a escuchar y leer mucho de este lado y del otro lado, la gente se lo toma así. Cuidarnos, tomarlo con mucha responsabilidad, disfrutarlo, pero bueno, cuando llegue el fin de semana tomarlo como lo que es”, confió el oriundo de La Plata.

Qué es el partido que se viene para Matías Sproat: “Es un clásico, los clásicos son un partido aparte, no importa como lleguen ellos, cómo lleguemos nosotros, pasó la otra vez. Tenemos que estar al 100%, competir como dije, y esperemos que podamos llevarnos los tres puntos”.

Por último, destacó el acompañamiento del pueblo Tricolor. “Siempre se agradece al hincha, estábamos anteúltimos, vino, alentó, vio la actitud del equipo que eso lo digo siempre. Cuando el hincha ve esta actitud te va a alentar, si dejas la imagen de la otra vez, soy hincha de un club y si veo esa imagen también putearía. Entonces agradecerles, que se queden tranquilos que como dije el año pasado antes de este partido (por San Martín de Burzaco) vamos a tomarlo como lo que es, un clásico”, se ilusionó Sproat.