Peter Grance, sobre Los Andes: "Tenemos que estar acostumbrados a sufrir"

Los Andes ganó uno de esos partidos que hacen ruido. De los pesados, porque San Miguel apenas había perdido uno en su estadio Malvinas Argentinas desde octubre de 2024. Peter Grance habló del buen momento del Milrayitas en la zona A de la Primera Nacional, donde se ubica en la tercera posición.

El lateral izquierdo ponderó el esfuerzo de arco a arco que tiene el equipo de Leonardo Lemos , con una de las dos defensas menos batidas de la temporada y que arriba comienza a encontrar el gol.

Historia. Cómo le fue a Los Andes visitando a San Miguel: el detalle del historial

Nueva ilusión. Los Andes renovó con el DT de la Reserva y tiene todo listo para la temporada

“Trabajamos mucho, hacemos hincapié en que nosotros tenemos que mantener el arco en cero, después obviamente que los delanteros hagan su trabajo”, dijo el formado en Boca Juniors.

Ampliando el concepto, el defensor añadió que “tenemos muy buenos delanteros, que lo están demostrando. ‘Toco madera’, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ellos saben lo que tienen que hacer. Ojalá sigamos de esta manera”.

Peter Grance: “El rival también juega”

En los dos últimos partidos con triunfos de visitante, Los Andes pasó algunos sofocones (penal atajado por Sebastián López contra Acassuso con el partido 0-0) que supo remontar a tiempo.

Peter Grance El defensor de Los Andes asistió en el segundo gol.

“Si no sufrimos significa que el rival no juega. Y el rival también juega y es parte de esto. Como sufrimos nosotros, Acassuso sufrió, San Miguel también sufrió. Tenemos que estar acostumbrados a eso, si no estamos acostumbrados a no sufrir, creo que no podemos jugar al fútbol directamente”, lanzó Peter Grance.

El exSan Miguel valoró el buen rendimiento del arquero y capitán: “Es un grande que conoce bien la categoría. Y a nosotros nos ayuda. Nos da un montón de experiencia a la hora de por ahí tranquilizarnos, de morder los dientes. Él ve todo”.

Al cierre de la 11º fecha, Los Andes ascendió al tercer puesto de la zona A. “Es lo que buscamos, tenemos un gran plantel y vamos a seguir manteniéndonos ahí arriba en lo posible”, cerró el defensor.

Reconocimiento de San Miguel

Peter Grance jugó tres temporadas en San Miguel, donde arribó en 2023 procedente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Con el Trueno Verde logró el ascenso en 2023 de la Primera B a la Primera Nacional frente a Douglas Haig de Pergamino, después de perder el ascenso directo ante Talleres de Escalada.

El oriundo de Pilcomayo volvió a Los Polvorines, por lo que la dirigencia de San Miguel recordó su buen paso entregándole una plaqueta llevándose el aplauso de los hinchas locales.