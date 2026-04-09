Peter Grance explicó cuál fue la clave del triunfo de Los Andes

En el quinto partido de la temporada de la Primera Nacional en el estadio Eduardo Gallardó n, Los Andes pudo cantar victoria en casa. Y lo hizo dentro de un contexto en el que había que dar la cara luego de la derrota en el clásico frente a Temperley.

Peter Grance consideró que el triunfo contra Chaco For Ever (2-0) se dio dentro de un partido “duro” que, para suerte del Milrayitas se “abrió rápido” con el gol de Mauricio Asenjo tras un centro suyo.

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“Fue un partido duro, ellos tampoco venían bien, venían a embarrar y ensuciar el partido que es lo que buscaron, pero por suerte lo abrimos rápido y eso facilitó todo”, admitió el exSan Miguel.

Con la rápida diferencia establecida en el marcador a través del cabezazo del goleador de Los Andes a los tres minutos, el lateral izquierdo surgido de las inferiores de Boca sostuvo que, a partir de ese momento “quedó en nosotros defender el resultado y después obviamente aumentar porque lo queríamos seguir yendo a buscar”.

Peter Grance, Los Andes El defensor de Los Andes en ofensiva.

Perder el clásico en tiempo de descuento, después de errar un penal, fue duro para la semana posterior en donde Leonardo Lemos debió trabajar en varios aspectos. “Fue una semana atípica, no hostil, pero con bronca cómo hemos jugado, pero los merecimientos cualquiera te puede decir lo mismo, hay que ganar. Si no hay un resultado es lo mismo que nada. Teníamos en mente sacar esto porque sabíamos lo que podemos dar dentro de la cancha y lo que damos cada fin de semana y la victoria estaba al caer”, dijo Grance.

En ese sentido, el oriundo de Pilcomayo festejó un “muy buen triunfo, lo veníamos buscando hace rato, haciendo buenos partidos, por ahí no estábamos ligando tanto, eso es también lo que vemos”.

¿Llega Peter Grance frente a Acassuso?

El domingo, Peter Grance no pudo completar el partido. En el primer tiempo sintió una contractura en el glúteo y a los 15 minutos del complemento fue remplazado por Gabriel Cañete.

Habrá que ver si Leonardo Lemos podrá contarlo para el partido frente a Acassuso del próximo domingo a las 15 (se adelantó 30 minutos del horario inicial), en el estadio Javier “Pipo” Marín.

De no llegar, el DT deberá improvisar en el lateral izquierdo, ya que Nazareno Fernández Colombo se recupera de una distensión en el isquiotibial izquierdo, lesión que se le produjo después del encuentro ante Central Norte de Salta.