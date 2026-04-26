Qué dijo Leonardo Lemos sobre la posibilidad de que Los Andes reciba visitantes ante Colón

Los Andes logró un gran triunfo sobre San Miguel por 2 a 0 en Los Polvorines, donde se impuso con autoridad y se perfila como uno de los animadores de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Leonardo Lemos ganó con golazos de Mauricio Asenjo y Julián Navas para quedar a un punto de Colón y Morón, los líderes.

Justamente en la próxima fecha, Los Andes recibirá a Colón el sábado 2 de mayo desde las 15.30 en el Eduardo Gallardón, donde podría haber hinchas visitantes del Sabalero. Existe una gran expectativa sobre esa posibilidad, ya que se podría dar un marco imponente con ambas hinchadas en un partido con dos equipos que pelean por los primeros puestos.

En ese contexto, el entrenador del Milrayitas opinó sobre dicha chance. Leonardo Lemos se mostró a favor de esa posibilidad, teniendo en cuenta el gran marco que se puede llegar a dar en Lomas de Zamora.

Por ahora Los Andes llega a un punto de Colón en la Zona A de la Primera Nacional, pero habrá que esperar al resultado que consiga el conjunto santafesino este domingo ante Godoy Cruz de Mendoza. El Sabalero podría estirar la diferencia en las posiciones, pero sin dudas, será un partido atrapante ante Los Andes en la lucha por los primeros puestos.

Sobre la posibilidad de recibir hinchas visitantes en Lomas de Zamora, el entrenador del Milrayitas sostuvo: "Se que el rumor está pero yo no tengo ninguna confirmación de nada. Me parece que está bueno que haya visitantes, también pensando en un rival como Colón que seguramente puede traer mucho público. Eso sería un gran ingreso para el club en cuanto a lo económico. Por ambos lados está bueno, aunque después dentro de la cancha ya es otra cosa con el tema del aliento de la gente. De un lado o del otro para nosotros va a ser un rival difícil como lo son todos. Si se da ojalá que sea una gran experiencia y que no pase nada para que se pueda seguir haciendo".

Desde la dirigencia de Colón aguardan la aprobación de APREVIDE para poder llevar público al estadio de Lomas de Zamora. Según trascendió, en Los Andes no verían con malos ojos recibir hinchas sabaleros y se analiza un cupo cercano a las 3.000 localidades. En caso de confirmarse, las entradas tendrían un valor accesible para facilitar la presencia de los simpatizantes.

Embed Leonardo Lemos habla sobre la chance que haya hinchas de Colon en el Gallardón.



️ @JuanCruzLavari1

@DanielCacioli pic.twitter.com/6IJsd6KItM — El Ascenso x3 (@ElAscensox3) April 26, 2026

La recuperación de Los Andes después de la derrota con Temperley

El Milrayitas atraviesa un gran momento, luego de lo que fue la caída en el clásico ante Temperley. Se quedó con 10 de los últimos 12 puntos que disputó, consiguió un gran envión anímico que lo llevó a sepultar esa dolorosa derrota y tiene en Mauricio Asenjo a su gran goleador y principal arma en ataque. El atacante convirtió tres de los últimos cinco goles del equipo y no recibió goles desde el tanto de Fernando Brandán en el Eduardo Gallardón.

Para Los Andes se vienen tres fechas trascendentales en sus aspiraciones en la Primera Nacional, ya que deberá recibir a Colón de Santa Fe en Lomas de Zamora, luego visitará a Deportivo Morón y volverá a ser local ante Godoy Cruz de Mendoza. Serán tres choques ante rivales directos para saber si el equipo de Leonardo Lemos puede pelear arriba y afirmarse como candidato en la Primera Nacional.