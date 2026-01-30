Pilar Gamboa recordó de qué trabajaba antes de ser actriz

Pilar Gamboa es una actriz consagrada y en los últimos años mostró sus credenciales en series exitosas como Envidiosa y Viudas Negras . Mientras que en el programa de Moria Casán, en El Trece , contó cómo se ganaba la vida en otros tiempos.

“Por muchos años trabajé en YPF Serviclub. Lo digo tanto que ya quiero que me garpen la nafta. No paro de nombrarlo”, dijo entre risas Pilar Gamboa a Moria Casán .

Y también habló, con muy buena onda, del puesto que ocupaba en las estaciones de servicio en la petrolera estatal. “Estaba en el catálogo de premios de la tarjeta. Yo atendía al público y la gente venía a buscar el premio del catálogo. Entregaba licuadoras, blisters de pilas, estaciones de servicio de juguete… de todo”, recordó.

El manual de actuación de Pilar Gamboa

Pilar Gamboa también le contó a Moria Casán cómo le sirvió ese trabajo en YPF para su vocación actoral, al margen de la inclusión de Esteban Lamothe en la charla y de los proyectos de la artista.

image Pilar Gamboa con Malena Pichot en Viudas Negras.

“Trabajé ahí varios años. Atención al público es como un manual de actuación. La gente se pone ansiosa cuando hay algo gratis, pero no sabés lo que era cuando venían a buscar un premio y no teníamos más. Es tremendo”, enfatizó la actriz.

Y cerró sobre aquellos días en la estación de servicio: “Es un poco insalubre igual, con seis horas por día ya era más que suficiente”.