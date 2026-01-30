viernes 30 de enero de 2026
Va de retro.

Pilar Gamboa recordó de qué trabajaba antes de ser actriz

Pilar Gamboa, en una entrevista con Moria Casán en El Trece, contó a que se dedicaba en los años previos a dar su salto al mundo de la actuación.

Pilar Gamboa habló de todo.&nbsp;

Pilar Gamboa habló de todo. 

Pilar Gamboa es una actriz consagrada y en los últimos años mostró sus credenciales en series exitosas como Envidiosa y Viudas Negras. Mientras que en el programa de Moria Casán, en El Trece, contó cómo se ganaba la vida en otros tiempos.

Y también habló, con muy buena onda, del puesto que ocupaba en las estaciones de servicio en la petrolera estatal. “Estaba en el catálogo de premios de la tarjeta. Yo atendía al público y la gente venía a buscar el premio del catálogo. Entregaba licuadoras, blisters de pilas, estaciones de servicio de juguete… de todo”, recordó.

El manual de actuación de Pilar Gamboa

Pilar Gamboa también le contó a Moria Casán cómo le sirvió ese trabajo en YPF para su vocación actoral, al margen de la inclusión de Esteban Lamothe en la charla y de los proyectos de la artista.

image
Pilar Gamboa con Malena Pichot en Viudas Negras.

“Trabajé ahí varios años. Atención al público es como un manual de actuación. La gente se pone ansiosa cuando hay algo gratis, pero no sabés lo que era cuando venían a buscar un premio y no teníamos más. Es tremendo”, enfatizó la actriz.

Y cerró sobre aquellos días en la estación de servicio: “Es un poco insalubre igual, con seis horas por día ya era más que suficiente”.

