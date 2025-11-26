jueves 27 de noviembre de 2025
Escribinos
26 de noviembre de 2025
Lo que vendrá.

Malena Pichot y Pilar Gamboa regresan con "Viudas Negras P*tas y Chorras"

Después del furor de la primera entrega, Malena Pichot y Pilar Gamboa vuelven con “Viudas Negras P*tas y Chorras”, la serie de TNT y Flow.

Malena Pichot y Pilar Gamboa, en Viudas Negras P*tas y Chorras.

Malena Pichot y Pilar Gamboa, en "Viudas Negras P*tas y Chorras".

Luego del éxito generado por la primera temporada, la comedia negra argentina “Viudas Negras: P*tas y Chorras”, protagonizada por Malena Pichot, Pilar Gamboa y un gran elenco, fue oficialmente renovada para una segunda temporada por las plataformas TNT y Flow.

La noticia fue confirmada este lunes por la propia protagonista. De esta forma, con su característico humor ácido, las actrices Malena Pichot y Pilar Gamboa volverán a ponerse en la piel de Mica y Maru para continuar con sus historias.

Lee además
Divididos, con nuevo disco y documental. 
Dale play.

Divididos estrenó su documental "Sonidos, barro y piel"
Estrenos de cine: Wicked: Por Siempre, con Ariana Grande.
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: dos películas argentinas junto con George Clooney y Ariana Grande

A través de la cuenta oficial en las redes sociales de TNT América Latina, la plataforma difundió un video notificando a los seguidores que la serie ya se encuentra en la etapa de preproducción.

SIGUE EL ÉXITO DE MALENA PICHOT Y PILAR GAMBOA

El éxito rotundo de la primera entrega logró que el proyecto de Malena Pichot se posicionara rápidamente en el Top 10 de Flow y Max, por lo que no es difícil pensar que las plataformas apostaran por una continuidad.

En el clip, Pilar Gamboa y Malena Pichot se encuentran en un bar porteño para compartir un divertido intercambio.

“Qué pasa, rarísima la citación, Chacarita es mucho más cerca, Malena. ¿Por qué Recoleta? ¿En qué estás?”, comienza Gamboa, no entendiendo la situación en la que se encuentra.

image
Malena Pichot y Pilar Gamboa, en

Malena Pichot y Pilar Gamboa, en "Viudas Negras P*tas y Chorras".

Yendo al punto, Pichot le contesta: “Tengo una gran noticia. Nos confirmaron la segunda temporada”. Sin embargo, la reacción de Pilar no es la esperada: “No, decí que no”.

Es allí cuando ambas vuelven a compartir esa química entre ellas, con su humor ácido: “¿Qué pasa, no podés? ¿Tenés teatro? ¿Los chicos? ¿Tuviste dos hijos, para qué?”, cuestiona Pichot.

Pero Pilar le expresa su verdadero miedo: “Decí que no, las segundas temporadas nunca fueron buenas, no te la juegues”. “Negra, confiá, esto no puede fallar”, afirma la creadora antes de cerrar abruptamente la escena.

Temas
Seguí leyendo

Divididos estrenó su documental "Sonidos, barro y piel"

Estrenos de cine: dos películas argentinas junto con George Clooney y Ariana Grande

La última entrega de la saga de "El Conjuro" se estrena en HBO MAX

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Rolling Stones no paran. 
Expectativa.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la vuelta de los Rolling Stones a la Argentina

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gimena Accardi, cerca de un rapero.  video
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos