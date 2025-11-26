Malena Pichot y Pilar Gamboa regresan con "Viudas Negras P*tas y Chorras"

Malena Pichot y Pilar Gamboa, en "Viudas Negras P*tas y Chorras".
Luego del éxito generado por la primera temporada, la comedia negra argentina “Viudas Negras: P*tas y Chorras”,protagonizada por Malena Pichot, Pilar Gamboay un gran elenco, fue oficialmente renovada para una segunda temporada por las plataformas TNT y Flow.
La noticia fue confirmada este lunes por la propia protagonista. De esta forma, con su característico humor ácido, las actrices Malena Pichot y Pilar Gamboa volverán a ponerse en la piel de Mica y Maru para continuar con sus historias.
“En @malepichot confiamos, segunda temporada de #ViudasNegras confirmada por @tntlatam y @flow_ar, dale @pilargamboa confiá”, comentaron.
SIGUE EL ÉXITO DE MALENA PICHOT Y PILAR GAMBOA
El éxito rotundo de la primera entrega logró que el proyecto de Malena Pichot se posicionara rápidamente en el Top 10 de Flow y Max, por lo que no es difícil pensar que las plataformas apostaran por una continuidad.
En el clip, Pilar Gamboa y Malena Pichot se encuentran en un bar porteño para compartir un divertido intercambio.
“Qué pasa, rarísima la citación, Chacarita es mucho más cerca, Malena. ¿Por qué Recoleta? ¿En qué estás?”, comienza Gamboa, no entendiendo la situación en la que se encuentra.
Yendo al punto, Pichot le contesta: “Tengo una gran noticia. Nos confirmaron la segunda temporada”. Sin embargo, la reacción de Pilar no es la esperada: “No, decí que no”.
Es allí cuando ambas vuelven a compartir esa química entre ellas, con su humor ácido: “¿Qué pasa, no podés? ¿Tenés teatro? ¿Los chicos? ¿Tuviste dos hijos, para qué?”, cuestiona Pichot.
Pero Pilar le expresa su verdadero miedo: “Decí que no, las segundas temporadas nunca fueron buenas, no te la juegues”. “Negra, confiá, esto no puede fallar”, afirma la creadora antes de cerrar abruptamente la escena.