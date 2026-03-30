Por qué Santiago del Moro decidió no exponer a su familia

Santiago del Moro está al frente de Gran Hermano Generación Dorada y es una de las figuras de Telefe dese hace años. Mientras tiene una alta exposición en televisión y en Radio Mitre , mantiene un bajo perfil y no suele exponer a su familia en los medios.

Está en pareja desde la adolescencia con María José Sánchez y junto a ella formó una familia con tres hijas: Catalina, Amanda y Santa, a quienes elige resguardar de la exposición mediática.

“Tengo una hora para cada cosa. A una hora como, a otra hora entreno, y después duermo. Mi familia se adapta y me banca en todo... Sé que son seis meses en los que estoy como en Narnia”, le contó a Gente el conductor de Gran Hermano Generación Dorada.

En la entrevista, Santiago del Moro explicó cómo maneja su vida privada: “Lo que pasa es que a mí toda la vida me encantó el laburo, me fascina. Lo otro, no sé... me da mucho pudor”.

image Santiago del Moro y su esposa, en otros tiempos.

“Cada uno sube a las redes lo que quiere, pero cuando la gente publica tanta cosa, digo: ‘¿Para quién va dirigido todo esto o a quién le importa qué comiste, dónde estás viajando?’. Porque eso es personal. Yo nunca nunca necesité de eso para trabajar de lo que trabajé, y no hacerlo me ayudó a mantener la cabeza sana”, explicó.

Y sostuvo: “Al tener tu vida privada tan tranquila, o no haber abierto nunca ciertas puertas que después te puede costar cerrarlas, te ayuda mucho más a tener la cabeza sana. Tenés a tu familia más tranquila, no necesitás dar declaraciones de nadie. Igual, tampoco hay mucho para mostrar. Tengo una vida muy simple, una vida cotidiana como la de cualquier otra familia”.