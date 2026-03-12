Dan nuevos talleres de huerta y charlas sobre el cuidado del ambiente

Vecinos de Lomas ya pueden sumarse a las actividades ambientales de marzo.

A través de la Secretaría de Ambiente, el Municipio de Lomas de Zamora está haciendo nuevas actividades gratuitas para que los vecinos incorporen conocimientos sobre soberanía alimentaria y se comprometan con el cuidado de los recursos naturales.

Durante marzo habrá talleres de huerta agroecológica de invierno donde los participantes aprenderán sobre cultivos en la época invernal (qué sembrar y cuándo) y tips para el cuidado de las huertas hogareñas ante las bajas temperaturas. Tras los encuentros en el Parque Llavallol y en el Parque Maradona, los próximos talleres se llevarán a cabo el viernes 13 en el Parque Albertina (Homero 2601), miércoles 18 en el Parque San José (Caaguazú 500), jueves 19 en el Parque de Lomas (Molina Arrotea 2295) y sábado 28 en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771). Todos comenzarán a las 16 horas y para anotarse hay que llenar este formulario.

Por su parte, el viernes 13 a las 17 se desarrollará un conversatorio sobre ambientalismo popular junto a un taller de biodiversidad nativa en el Parque Finky. Mientras que el viernes, también a las 17, desarrollarán el conversatorio sobre ambientalismo popular en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200) que será complementando con un taller de huerta agroecológica y soberanía alimentaria. Los interesados en sumarse tienen que anotarse en este link.

actividades ambientales marzo4 Habrá talleres de huerta en los parques de Albertina, San José, Lomas y Turdera (Finky). Otra de las propuestas de marzo es el Taller de Cambio Climático y Sistemas de Alerta Temprana con el objetivo de fortalecer la preparación y respuesta conjunta ante eventos meteorológicos extremos. Además de abordar el funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), se realizará un mapeo colectivo del movimiento del agua durante inundaciones e instalarán un pluviómetro para el monitoreo comunitario de lluvias. El encuentro se realizará el jueves 19, a las 10.30, en el Comedor Todo por los Chicos de Santa Catalina (Córdoba 1158) y las inscripciones son a través de este formulario.

Y el viernes 20 de marzo, a las 15, en el Parque Finky se hará una plantación en comunidad de más de 25 árboles y herbáceas nativas. Para participar, hay que llenar un formulario con los datos personales. Capacitaron en educación ambiental a docentes de Lomas de Zamora Los equipos docentes que se desempeñan en los jardines municipales tuvieron una jornada de capacitación especializada en educación ambiental que fue planificado por el Municipio para integrar la conciencia ecológica en las rutinas de enseñanza. El encuentro incluyó módulos dedicados a la importancia de la higiene urbana, las técnicas de reciclado doméstico y escolar, y el cuidado responsable de la flora urbana. Durante el ciclo lectivo también habrá actividades ambientales como armado de huertas en escuelas, talleres y salidas educativas tanto a los parques como a la Reserva Santa Catalina.

