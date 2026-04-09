Música y poesía en Lomas: vuelve el "Escenario Abierto" a Libremente

Un lindo plan para disfrutar de la tarde-noche del viernes en Lomas.

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora vuelve a abrir sus puertas este viernes para que artistas tengan la posibilidad de subirse a un escenario y presentar sus obras.

La nueva edición de "Escenario Abierto" comenzará a las 18 en el espacio de la calle Alem 855 , donde la entrada será gratuita para los vecinos que tendrán la posibilidad de dejar una colaboración económica a la gorra en apoyo a los artistas. En esta oportunidad, la poeta María Sabrina Villalba presentará su segundo libro "En el reverso de la lluvia". También habrá un show musical de Mel Macaray con composiciones en formato minimalista de percusión y voz.

Siniestro. Lomas de Zamora: un choque sobre la avenida Yrigoyen provocó dificultades en el tránsito

Educación y tecnología. Una escuela de Lomas tendrá su propia sala de streaming

Además, en el horario de 18 a 21, estará a disposición la feria comunitaria de emprendedores con puestos de indumentaria, calzado, gráfica, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios y velas aromáticas, entre otros.

Durante el verano, en Libremente hicieron seis ediciones del "Escenario Abierto" con presentaciones de músicos, poetas, artistas visuales, narradoras, obras de teatro y proyecciones de cortos.

El emblemático Centro Comunitario forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia sanitaria, educativa, laboral y recreativa.

Cuáles son los talleres gratuitos de Libremente

A lo largo del año, en Libremente ofrecen talleres gratuitos de pintura, expresión plástica, guitarra, teatro (niños y adultos), costura a máquina, crochet, bordado, cerámica, haciendo cine, memoria y juegos, exploración creativa, termofusión artística y conversaciones en inglés.

También hay opciones enfocadas en la salud como yoga, baile aeróbico, expresión corporal y activamente (estimulación de la memoria). A su vez, los vecinos pueden sumarse a los cursos de manicuría, peluquería, limpieza institucional y montador electricista.

Para anotarse en estas propuestas hay que llamar al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2485-2531 o comunicarse con las redes del Centro Comunitario.