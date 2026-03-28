sábado 28 de marzo de 2026
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28 de marzo de 2026
Abierta a la comunidad.

Realizarán una jornada de memoria y derechos humanos en el Hospital Esteves

En el neuropsiquiátrico de Temperley presentarán diferentes proyectos de investigación y trabajos vinculados a la salud mental.

Una nueva jornada por la memoria y para desarmar manicomios.

Una nueva jornada por la memoria y para desarmar manicomios.

En el Hospital Esteves de Temperley se realizará una jornada para compartir los avances en las políticas de memoria y derechos humanos que se llevan a cabo en las instituciones sanitarias monovalentes.

"Memoria Viva: desarmar manicomios y construir comunidad" es el nombre del encuentro que se desarrollará el martes 31 de marzo, de 8.30 a 15.30, en el hospital ubicado sobre la calle Garibaldi 1661. A las 9 será la apertura con la participación de la subsecretaria de Salud Mental del Gobierno de la Provincia, Julieta Calmels; la directora ejecutiva del Esteves, María Rosa Riva Roure; la directora del Archivo Histórico "Dr. Ricardo Levene" de la Provincia, Alicia Sarno; y la directora del Instituto de Asistencia a la Salud "Nise da Silveira" de Brasil, Erika Pontes.

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A partir de las 10 comenzará el panel central con las presentaciones de experiencias y trabajos a cargo de diferentes instituciones. El Archivo Histórico del Hospital Alejandro Korn llevará la muestra fotográfica "Sombras en el manicomio" y también habrá exposiciones a cargo de integrantes del Hospital Esteves, Hospital Domingo Cabred, Hospital Taborelli y el Instituto Nise da Silveira.

La jornada contará además con la presentación de proyectos de investigación sobre memoria, derechos humanos, reparación histórica, identidad, género y diversidad. Los interesados en participar del encuentro tienen que llenar este formulario.

La histórica transformación del Hospital Esteves

El Hospital Esteves es uno de los cuatro hospitales neuropsiquiátricos de la provincia. Hace varios años que viene atravesando un proceso de transformación con iniciativas que buscan garantizar el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y dejar atrás el modelo de encierro, reclusión y segregación que se generaba en los manicomios.

Una de las acciones destacadas fue el cierre del pabellón de mediano plazo, que contaba con 6 salas para mujeres que estuvieron muchos años internadas y progresivamente lograron salir para vivir en comunidad con apoyos del sistema de salud. También inauguraron un centro de día para la tercera edad y un bar que es atendido por las internas.

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