Emotivo encuentro por la Memoria en Lomas de Zamora: crearon un mural para no olvidar

En el marco del 50º aniversario de la última dictadura militar , el Centro de Promoción Integral de la Infancia N°1 de Lomas de Zamora realizó ayer un encuentro por la Memoria : los estudiantes, los docentes y la comunidad llevaron a cabo distintas actividades, entre ellas la creación de un mural colectivo.

Claudia Rabazza , directora de la institución situada en Caaguazú 981, dialogó con el Diario La Unión y se mostró muy alegre por haber podido conmemorar una efeméride tan importante para el país como lo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Más de 200 personas participaron del encuentro, que se realizó tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Alumnos, docentes, familiares y algunas autoridades fueron partícipes de una jornada cargada de emoción y reflexión . A lo largo del evento hubo una charla alusiva y distintos talleres en donde se confeccionaron pañuelos blancos y floreados, como así también discos con frases alusivas a la dictadura militar.

“También aprovechamos la ocasión para intervenir una de las paredes de la institución y transformarla en un mural pintado por todos los presentes. Fue un día invadido por la emoción”, señaló Claudia, muy agradecida con toda la comunidad por haber sido partícipe del encuentro .

Durante el encuentro se realizó una charla alusiva al último Golpe de Estado, ocurrido en 1976.

57ce0644-0a13-432a-894d-f1cc3e73fe12 La comunidad de Lomas de Zamora, partícipe del mural colectivo.

También aprovechamos la ocasión para intervenir una de las paredes de la institución y transformarla en un mural, el cuál fue pintado por todos los presentes. Fue un día invadido por la emoción También aprovechamos la ocasión para intervenir una de las paredes de la institución y transformarla en un mural, el cuál fue pintado por todos los presentes. Fue un día invadido por la emoción

Rubén Shcell, uno de los sobrevivientes de la dictadura militar, también estuvo presente en el Encuentro por la Memoria. Su presencia y su valioso aporte testimonial permitieron acercar a los más jóvenes una experiencia directa sobre lo sucedido durante aquellos años, generando un espacio de aprendizaje y reflexión colectiva.

Autoridades presentes en el encuentro por la Memoria

Algunas de las autoridades que estuvieron presentes fueron: José González (director de los Centros de Promoción Integral de la Infancia), Sandra Ferreyra (directora del Centro de Gestión Municipal San José), Noemí “Mimi” Di Gianni (concejal) y Daniel Prassel (integrante de la Mesa de Trabajo del ex Pozo de Banfield). Además, hubo representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio de Lomas de Zamora, el Programa Envión San José, Barrios por la Memoria y el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº452.

9deadbe2-2a15-401e-9534-2400d7fb8d1e Distintas autoridades dijeron presente en la jornada.

La jornada mostró la importancia de mantener viva la memoria mediante la educación, sin importar el paso del tiempo. El Centro de Promoción Integral de la Infancia reafirmó su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, donde el recuerdo del pasado sea una herramienta que fortalezca el presente y que permita proyectar un futuro con más derechos.