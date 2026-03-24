martes 24 de marzo de 2026
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24 de marzo de 2026
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Reclamo por los desaparecidos frente a una Plaza de Mayo colmada: "Que nos digan dónde están"

Miles de personas marcharon a Plaza de Mayo a 50 años del último Golpe de Estado. Fuertes críticas al Gobierno en la lectura del documento de organismos de Derechos Humanos.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Tremenda marcha a Plaza de Mayo.

Miles de personas van llegando a Plaza de Mayo.

Miles de personas van llegando a Plaza de Mayo.

Miles de personas van llegando a Plaza de Mayo.

Miles de personas van llegando a Plaza de Mayo.

EN VIVO

Una multitud copó la Plaza de Mayo en una impresionante marcha al cumplirse 50 años del Golpe de Estado que dio comienzo a la etapa más sangrienta de la historia argentina.

Organismos de Derechos Humanos leyeron un documento en el que reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos: “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos". Con fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei por las similitudes en cuanto al plan económico actual y el de la dictadura militar. También, por el desfinanciamiento al trabajo para la recuperación de nietos.

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Los organismos de Derechos Humanos afirmaron que los desaparecidos de la última dictadura militar “son 30 mil” y pidieron a los militares que “digan dónde están”, durante el acto central en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

El documento que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo cuestionó la postura del Gobierno, que relativiza la cifra de desaparecidos, los organismos señalaron que “son 30 mil y fue genocidio”. “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían contra los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui”, arengaron.

Y sumaron: "A 50 años del golpe, reclamamos la urgente apertura y entrega de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes. Juicio y castigo a todos los militares genocidas, miembros de las Fuerzas de seguridad, responsables civiles y cómplices que aún queda pendiente condenar. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas".

También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión sin explotación, venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel”.

La frase despertó gritos de los manifestantes, con “Milei basura vos sos la dictadura” como consigna preponderante.

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“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y consciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron los organizadores.

Y remarcaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, agregaron.

También denunciaron que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”, aseguraron.

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Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron por la restitución de nietos en el acto central

Durante el acto central en Plaza de Mayo, Estela de Carlotto remarcó: “El Estado debe garantizar la restitución de los nietos apropiados, pero desde la asunción del gobierno de Milei no ha pasado otro caso. El Banco Nacional de Datos Genéticos ha visto invervenida su estructura, con reducción a la mitad del plantel de trabajadores”.

En el discurso, también se vinculó la lucha histórica de los organismos con el actual contexto: “Luchando contra una sociedad sin opresión ni explotación. Nos sirven como experiencia para fortalecer la lucha popular contra el Gobierno de Milei y Villarruel”.

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Masiva marcha por Memoria, Verdad y justicia

Una multitud copó la Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del Golpe militar y esperan la lectura del documento elaborado por los organismos de Derechos Humanos. Se esperan fuertes críticas al Gobierno.

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Axel Kicillof ya está en la Plaza de Mayo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió a la movilización en Plaza de Mayo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y apuntó contra el presidente Javier Milei al afirmar que “hay discursos suyos que son idénticos a los de (José Alfredo) Martínez de Hoz”.

En declaraciones a la prensa, el mandatario provincial criticó la postura de La Libertad Avanza (LLA) sobre impulsar una “historia completa” acerca del 24 de Marzo y aseguró que la supuesta “batalla cultural” que pretende llevar a cabo es un lucha contra una parte oscura de la historia argentina.

“No hay que distraerse ni confundirse. Hay fragmentos en los discursos de Milei que son idénticos a los de Martínez de Hoz. Al Presidente, cuando se le pregunta qué cree acerca de la democracia, dice ‘bueno, hay que ver’. Y esos ya son demasiados indicios”, afirmó.

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CFK saludó a La Cámpora desde el balcón de su casa

La Cámpora pasó por San José 1111 para mostrar su apoyo a Cristina Kirchner. Las consignas que llevaban tenían que ver con el pedido de libertad de la expresidenta y decir no a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI.

Cristina les arrojó desde el balcón su bandera con la frase “Memoria, Verdad y Justicia”, para que la lleven con ellos.

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Habló Estela de Carlotto

Mientras miles de personas van llegando a Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina, habló Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, será oradora esta tarde del acto central en la Plaza de Mayo, pero antes sostuvo que “una dictadura es violencia y es una vergüenza para el país”, al tiempo que reivindicó la lucha de los organismos de Derechos Humanos para que desde 1983 Argentina tenga “una democracia con el voto de la gente”: “El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a pasar”

Además, recordó que “las abuelas siguen trabajando como siempre” para encontrar a alrededor de 300 bebés apropiados por los grupos de tareas de la dictadura, aunque lamentó que hoy lo hagan “sin ayuda del Estado” y destacó: “Igual hay gente muy buena que nos ayuda a seguir adelante”.

“Nos tienen que ayudar todos, los que habitan nuestra patria y algunos que están afuera, porque los nietos pueden estar viviendo en un país lejano porque no saben quiénes son realmente, porque les han mentido sobre su verdadera familia”, explicó en declaraciones a Radio 10.

Carlotto advirtió que la Argentina de hoy es “un país en el que faltan cosas como el trabajo y a muchos el plato de comida diario” y consideró que “no puede ser que haya hambre en un país en el que se cae una semilla al piso y crece una planta”.

“En este país podemos vivir bien todos los argentinos, no puede ser que haya niños que no comen”, dijo y explicó que “esto depende de las autoridades, del Gobierno”, pero pidió que todos los ciudadanos sean “solidarios” con los que menos tienen.

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