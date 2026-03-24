Reclamo por los desaparecidos frente a una Plaza de Mayo colmada: "Que nos digan dónde están"

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Los organismos de Derechos Humanos afirmaron que los desaparecidos de la última dictadura militar “son 30 mil” y pidieron a los militares que “digan dónde están”, durante el acto central en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

El documento que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo cuestionó la postura del Gobierno, que relativiza la cifra de desaparecidos, los organismos señalaron que “son 30 mil y fue genocidio”. “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían contra los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui”, arengaron.

Y sumaron: "A 50 años del golpe, reclamamos la urgente apertura y entrega de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes. Juicio y castigo a todos los militares genocidas, miembros de las Fuerzas de seguridad, responsables civiles y cómplices que aún queda pendiente condenar. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas".

También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión sin explotación, venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel”.

La frase despertó gritos de los manifestantes, con “Milei basura vos sos la dictadura” como consigna preponderante.

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“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y consciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron los organizadores.

Y remarcaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, agregaron.

También denunciaron que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”, aseguraron.