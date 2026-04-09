Lomas de Zamora suma un nuevo espacio para la poesía con "Pájaros de invierno"

Un nuevo ciclo de poesía se aproxima a Lomas de Zamora . El proyecto, pensado para tener ediciones mensuales, tiene como propósito dar a conocer distintos escritores de estilo lírico, estético y expresivo. El primer encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril : la entrada es totalmente libre y gratuita.

El escritor Leandro Alva , quien estará al frente del ciclo de poesía itinerante (junto al poeta Julián Forneiro ), charló con La Unión y explicó que la cita inaugural se desarrollará a partir de las 18 en la librería lomense Delibooks , ubicada en Gorriti 133 (Paseo del Aljibe, local 64).

Para el primer encuentro, los organizadores confirmaron la presencia de cuatro poetas invitados: Florencia Madeo Facente, Fernando Raluy, Estela Zanlungo y Geraldine Ruiz . Ellos se encargarán de deleitar a los presentes con el recitado de distintos poemas , lo que le dará un gran marco artístico y literario a la jornada.

“La idea principal es que todos los meses podamos difundir la labor de distintos poetas de la zona, como así también de escritores oriundos de distintas localidades, de otras provincias e incluso de nivel internacional. El primer encuentro está pautado para hacerse en Delibook, ya que su dueño Martín Colotta nos ofreció el espacio, pero la idea es ir cambiando de sede a medida que transcurran los eventos”, dijo Leandro, que inmediatamente aclaró que también ya están trabajando para sumar un espacio musical a cada evento.

La idea principal es que todos los meses podamos difundir la labor de distintos poetas de la zona, como así también de escritores oriundos de distintas localidades, de otras provincias e incluso de nivel internacional. El primer encuentro está pautado para hacerse en Delibook, ya que su dueño Martín Colotta nos ofreció el espacio, pero la idea es ir cambiando de sede a medida que transcurran los eventos La idea principal es que todos los meses podamos difundir la labor de distintos poetas de la zona, como así también de escritores oriundos de distintas localidades, de otras provincias e incluso de nivel internacional. El primer encuentro está pautado para hacerse en Delibook, ya que su dueño Martín Colotta nos ofreció el espacio, pero la idea es ir cambiando de sede a medida que transcurran los eventos

El nombre elegido para el ciclo es “Pájaros de invierno”, en relación a un poema de la autoría del poeta argentino Jacobo Fijman (quien formó parte de la vanguardia literaria del grupo Martín Fierro). “Es una composición que le gusta mucho a Julián y también a mí, con la que nos sentimos identificados”, admitió Alva, quien se mostró muy entusiasmado de cara al debut del ciclo.

Con una propuesta que busca abrir nuevas puertas a la escena literaria, “Pájaros de invierno” se perfila como un espacio de encuentro para los que sienten a la poesía como una forma de expresión y conexión. La invitación al primer encuentro queda abierta para todos los que deseen participar y dejarse llevar por la palabra en una jornada que, sin dudas, estará llena de emoción y arte.