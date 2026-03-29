Desde Lomas al corazón de Boedo: José Tula forma parte de un proyecto inclusivo en San Lorenzo

La convocatoria del proyecto es abierta y gratuita para todos los interesados en participar.

El vecino de Lomas de Zamora , José Tula , se involucró en una actividad social que lo movilizó profundamente: el trabajo con chicos con discapacidad. En esta oportunidad se sumó a un nuevo proyecto inclusivo que se reinauguró el pasado sábado en la Casa de la Cultura Sanlorencista , un espacio vinculado al Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

La iniciativa, denominada “El Ciclón está conmigo” , propone encuentros recreativos destinados a chicos y chicas con y sin discapacidad. El proyecto es gratuito y busca generar un espacio de integración y contención mediante distintas actividades.

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El programa funciona en la sede de la Casa de la Cultura Sanlorencista , ubicada en José Mármol 1691 (Boedo), y depende de la Subcomisión del Hincha de San Lorenzo . Es un espacio autogestionado que promueve actividades culturales vinculadas a la historia y la identidad del club, pero que ahora también suma un proyecto completamente inclusivo.

Rubén Lanzilotta , vecino de José Mármol, es uno de los impulsores de la propuesta y desde hace algunos años que ya trabajaba con este proyecto dedicado a chicos con discapacidad. “Él ya venía organizando encuentros para niños y niñas con discapacidad y sin discapacidad hace varios años y ahora retomó la iniciativa. La idea es que puedan participar aquellos a los que quizá el fútbol no les interesa y ofrecerles otro tipo de actividades”, explicó Tula, quien es creador digital y productor independiente, en diálogo con el Diario La Unión .

Según contó el lomense, el primer encuentro fue “una experiencia muy positiva”. Participaron siete chicos, algunos con discapacidad leve, uno con síndrome de Down y otros que asistieron simplemente para compartir el espacio. Durante la jornada realizaron dinámicas de presentación, juegos de mesa y actividades recreativas para conocerse, además de compartir un pequeño lunch.

5b733379-53f3-4112-8288-e3661ff26604 El proyecto "El Ciclón está conmigo" se reinauguró el pasado sábado.

El primer encuentro fue “una experiencia muy positiva”. Participaron siete chicos, algunos con discapacidad leve, uno con síndrome de Down y otros que asistieron simplemente para compartir el espacio. Durante la jornada realizaron dinámicas de presentación, juegos de mesa y actividades recreativas para conocerse, además de compartir un pequeño lunch.

“Había algunos chicos que ya participaban hace años y otros que se sumaron por primera vez. La idea es que el espacio vaya creciendo con el tiempo”, señaló José, quien se integró al equipo de trabajo junto a docentes y otros colaboradores que son parte del proyecto. Inmediatamente destacó la participación del fotógrafo Agustín Petterino (@agusfotografo.arg), quien supo ser parte del espacio hace ya una década.

Para los próximos encuentros, que se realizarán los sábados, el grupo ya piensa en sumar nuevas propuestas como talleres de música, excursiones y actividades culturales. La convocatoria continúa abierta para quienes quieran sumarse a la iniciativa inclusiva.

“Siempre me llamaron la atención estos chicos. De joven estudié dos años el profesorado de educación física porque quería dedicarme a trabajar con niños especiales. Además, durante mucho tiempo participé en actividades con jóvenes y campamentos. Cuando me invitaron a sumarme no lo dudé”, contó. Y para finalizar agregó que, atravesando un momento difícil de su vida personal y de salud, encontró en este proyecto una nueva motivación para seguir adelante ayudando a los demás.