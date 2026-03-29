domingo 29 de marzo de 2026
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29 de marzo de 2026
De un arco al otro.

El desahogo de Ezequiel Mastrolía, tras el triunfazo de Temperley: "Es increíble"

El Gasolero se impuso de manera agónica en el clásico ante Los Andes por la Primera Nacional y el arquero fue uno de los baluartes del equipo.

Mastrolía se abraza con Monti, quien asistió a Brandán en el 1-0.

Mastrolía se abraza con Monti, quien asistió a Brandán en el 1-0.

El arquero respondió cada vez lo que exigieron. Primero lo hizo en el primer tiempo, con una gran respuesta abajo ante un cabezazo cruzado de Mauricio Asenjo y después, en el complemento, le achicó espacios y embolsó un remate en una inmejorable posición de Camilo Viganoni.

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Por eso, luego del encuentro en el estadio Eduardo Gallardón, no escondió su felicidad. "La verdad que estamos muy eufóricos, muy emocionados por lo que fue el partido y el desenlace que tuvo. De estar cerca de perderlo a ganarlo de esta manera, es increíble", remarcó el portero celeste, todavía con las pulsaciones a mil, tras el pitazo final de Bruno Amiconi.

Ezequiel Mastrolia, otra vez clave en Temperley

El arquero es uno de los puntos altos del Gasolero en esta temporada de la Primera Nacional y en Lomas de Zamora consiguió su cuarta valla en cero en seis partidos disputados. Y esta vez, la consiguió con una sólida actuación, respondiendo cada vez que el Milrayitas se acercó con algo de peligro.

temperley festejo
El 1 celeste, clave para que Temperley termine festejando.

El 1 celeste, clave para que Temperley termine festejando.

"Por suerte, cuando me tocó participar, lo pude hacer de buena manera y eso sirvió para mantener la valla en cero", remarcó, con humildad, luego del 1-0. "Y que eso haya servido para terminarlo de esta manera, con el triunfo en el final del final, es algo muy lindo", agregó.

Un triunfo que ilusiona al pueblo gasolero

Con esta agónica victoria, Temperley celebró por partida doble. Por un lado, volvió a triunfar en Lomas de Zamora después de 16 años y por el otro, sumó su segundo halago de manera consecutiva para escalar al cuarto puesto de la zona B, quedando a un punto de los líderes Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy.

"Este es un triunfo que sirve muchísimo. Es un clásico, lo pensamos toda la semana, la gente nos esperó en el banderazo, nos dio todo su apoyo y hoy nos entregamos a pleno. Y por suerte se vio el fruto de todo ese esfuerzo que hicimos", concluyó.

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