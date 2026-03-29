domingo 29 de marzo de 2026
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29 de marzo de 2026
Ansiedad a flor de piel.

Banderazos: así se vivió la previa de Los Andes y Temperley

Los Andes y Temperley palpitaron la previa del clásico con el apoyo de su gente. La pasión que los caracteriza ya se expresó desde temprano.

Los Andes y Temperley en la previa al clásico.

Los Andes y Temperley en la previa al clásico.

La gente de Los Andes en la previa del clásico ante Temperley.

La gente de Los Andes en la previa del clásico ante Temperley.

Los Andes y Temperley ya viven las horas previas a lo que será el clásico lomense más esperado. Tanto la parcialidad del Milrayitas como la del Gasolero, mostraron su apoyo hacia sus equipos con banderazos y con el aliento incondicional en un domingo lluvioso.

Sin embargo, el clima no impidió que los fanáticos se acercaran para despedir al micro que llevaba a los jugadores de Temperley hacia el Eduardo Gallardón y tampoco a los fanáticos de Los Andes que se dieron cita en la esquina de Laprida y Santa Fe con bombos y banderas.

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Cómo fue el banderazo de la gente de Temperley

Los hinchas de Temperley armaron un tremendo banderazo a la salida del Alfredo Beranger, donde se reunieron este domingo. Entonando canciones con el clásico: "Ahora hay que ganarle a Lomas", fueron acompañando al micro que llevaba a los jugadores hacia el Eduardo Gallardón.

Transitando por la intersección de Avenida Dorrego y 9 de Julio, los fanáticos se congregaron en gran número para dar el último aliento. Con bombos y la bandera tradicional de "Los Inmortales" y el clásico lema de "los partidos se ganan dentro de la cancha y acá en los tablones". Así, el público del Gasolero dejó su marca con su aliento incondicional.

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El banderazo de la gente de Los Andes cerca del Eduardo Gallardón

Asimismo, la gente de Los Andes también mostró su apoyo hacia el equipo Milrayitas. En la esquina de Avenida Laprida y Avenida Santa Fe, muy cerca del Eduardo Gallardón, los fanáticos se dieron cita a pesar de la lluvia.

Con bombos, banderas y camisetas alentaron al equipo. Entonaron el clásico "Los Andes soy y Lomas la alegría de mi corazón". Además, palpitaron la previa con "No somos como los de Temperley".

Todo se dio en el marco del folclore característico en la previa del clásico lomense más esperado. Sin violencia, con la misma pasión de siempre. Ya sea en cada rincón cercano al Eduardo Gallardón o en el Alfredo Beranger, pero siempre alentado a Los Andes y Temperley.

gente de los andes en el gallardon
La gente de Los Andes en la previa del clásico ante Temperley.

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