Qué destino le dará Los Andes a lo recaudado por bonos y camisetas del clásico

Durante la semana previa al clásico que sostendrán este domingo Los Andes y Temperley , la Comisión Directiva del club de Lomas de Zamora dispuso la venta de un bono adicional, además de una iniciativa para que los hinchas del Milrayitas jueguen su propio partido sintiéndose parte de mismo desde el campo de juego.

Si bien adelantaron que parte de lo recaudado será para inversión en obras, tanto en el club, como en el predio de Villa Albertina, en las últimas horas profundizaron más detalles a su masa societaria.

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Como primera medida, el club ha resuelto en su última reunión de CD declarar el próximo partido frente a Temperley como “Día el Club”, emitiendo, a tal efecto, un bono contribución obligatorio para el ingreso al estadio Eduardo Gallardón a un valor de $7 mil.

En tanto, “El domingo, tu nombre sale a la cancha”, forma parte de la propuesta que lanzaron para el nombre o apellido de la familia se grabe en la camiseta de los jugadores, con 20 cupos disponibles a un costo de $300 mil (transferencia o en tres cuotas sin interés abonando en forma presencial en la administración del club).

Luego del clásico entre Milrayitas y Gasoleros, se podrán retirar las camisetas desde el miércoles 1º de abril, en Santa Fe 151, de 12 a 19.

Los números que maneja Los Andes

En referencia al campo de juego de estadio Eduardo Gallardón y predio de Villa Albertina, se contemplan trabajos de resiembra, aireación y mejorado de las canchas “con el objetivo de que, duran te el primer semestre, nuestro plantel profesional pueda entrenar en dichas instalaciones en óptimas condiciones”, comunicó la dirigencia, agregando que “la inversión estimada para estos trabajos asciende aproximadamente a $10 millones”.

predio de Villa Albertina Cancha del predio de Villa Albertina.

Asimismo, detallaron que otra parte de la recaudación será aplicada a “cubrir los primeros dos chuques correspondientes a la instalación del sistema de cámaras de seguridad (inversión total de $47 millones), tanto en el interior como en el exterior del estadio.

La Copa Argentina a la vista

Resaltaron que “esta obra resultó fundamental para cumplir con los requisitos necesarios que nos permitieron ser sede de la Copa Argentina”.

La organización de la Copa Argentina había designado el estadio de Los Andes para el partido correspondiente a los 32avos. de final entre Deportivo Madryn (0)-San Martín de San Juan (2), pero como no se llegó a tiempo con las medidas requeridas de estructura y seguridad, el mismo se jugó en Caseros, estadio de Estudiantes.

Sin embargo, el estadio Eduardo Gallardón se mantiene como una alternativa para ser sede en las próximas rondas del torneo federal.