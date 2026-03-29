Los Andes ante Temperley, el clásico lomense más esperado

El Eduardo Gallardón será el escenario del clásico entre Los Andes y Temperley.

Luego de más de 7 años de espera, Los Andes y Temperley volverán a verse las caras este domingo desde las 15 en el Eduardo Gallardón, por la fecha número 7 de la Primera Nacional . Milrayitas y Gasoleros chocarán en un clásico lomense muy esperado, el cual contará con el arbitraje de Bruno Amiconi y será televisado por LPF Play.

Será la fecha de los interzonales en la Primera Nacional, lo que permite que tanto Los Andes como Temperley vuelvan a enfrentarse. Los dos llegan de ganar sus respectivos compromisos de la última fecha por lo que llegan con el ánimo en alza para el clásico más esperado.

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Luego de un arranque con dudas en la Zona A de la Primera Nacional, para Los Andes no fue sencillo recuperarse. Con 6 puntos, producto de 1 triunfo, 3 empates y 1 derrota, los dirigidos por Leonardo Lemos comenzaron el campeonato de manera irregular con empates ante Almirante Brown, Ciudad Bolívar y Central Norte de Salta.

La derrota ante Defensores de Belgrano puso en jaque la dirección técnica de su entrenador, pero la victoria tan necesaria como el agua ante Ferro en Caballito por 2 a 0 sirvió como espaldarazo para un equipo que llegaba cuestionado por sus hinchas. La victoria como visitante le sirvió a Los Andes para cortar una racha nefasta fuera de Lomas de Zamora y ahora va con todo para quedarse con el clásico ante su gente.

Por el lado de Temperley, el equipo dirigido por Nicolás Domingo comenzó con un nuevo ciclo con eliminación en la Copa Argentina. La caída ante Barracas Central por penales, tras igualar dos a dos en los 90 minutos, significó un duro golpe para un proceso que recién estaba poniendo primera.

Sin embargo, el Gasolero dejó atrás el mal trago y se enfocó de lleno en el torneo de la Primera Nacional. Con empates como visitante ante Tristán Suarez y Gimnasia y Tiro de Salta, el conjunto de Turdera dejó buenas sensaciones. Luego, llegó la primera caída ante Atlético Rafaela de visitante y las victorias ante Agropecuario y Atlanta que hablan de la fortaleza del equipo en el Alfredo Beranger. Sin dudas, el aspecto a mejorar por Temperley es cuando sale de casa y ahora tendrá la gran chance para llevarse los tres puntos del Eduardo Gallardón.

los andes en el gallardon lomas El Eduardo Gallardón será el escenario del clásico entre Los Andes y Temperley.

Historial general entre Los Andes y Temperley

Se enfrentaron en 98 oportunidades con 40 victorias para Los Andes y 32 de Temperley, mientras que empataron en 26 oportunidades. El último clásico se disputó el 30 de marzo del 2019 en el Eduardo Gallardón, por la fecha número 22 del torneo de la Primera Nacional 2018-2019. El gol de la victoria para el Milrayitas fue anotado por Matías Linas a los 27 minutos del primer tiempo.

Temperley no puede vencer a Los Andes en su estadio desde la temporada 2010-2011, cuando el Gasolero se impuso por 3 a 0 con goles de Sebastián Cobelli en dos ocasiones y Nahuel Martínez.

Probables formaciones

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz o Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez; Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti; Franco Benítez, Facundo Kruger, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Hora: 15.00

Árbitro: Bruno Amiconi

Estadio: Eduardo Gallardón

TV: LPF Play