La historia de Lomas de Zamora, eje de un encuentro inédito de historiadores

Una jornada memorable se vivió el pasado fin de semana en Lomas de Zamora : por primera vez se realizó un encuentro de historiadores del Conurbano Sur bonaerense para hablar, mediante una conferencia, de los inicios del distrito y de las distintas etapas atravesadas a lo largo de la historia local.

A cargo del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora (IHMLZ) y en compañía de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires , el encuentro se llevó a cabo en el Museo Americanista y contó con la exposición del historiador local Carlos Pesado Palmieri , quien en sus palabras se refirió a los inicios del distrito, el desarrollo en el corazón de la zona Sur y la relación de Lomas con la historia nacional.

“Está demostrado en múltiples ocasiones que, en la historia de Lomas de Zamora , hay protagonistas de la historia nacional. El Padre Schell es un claro ejemplo, ya que tuvo incidencia en el período del Peronismo de la primera época. Por su parte, Ballester, oficial al mando de tropas en las invasiones inglesas, también era dueño de unas tierras que correspondieron al primer reparto de chacras del distrito”, reveló Carlos.

Está demostrado en múltiples ocasiones que, en la historia de Lomas de Zamora, hay protagonistas de la historia nacional. El Padre Schell es un claro ejemplo, ya que tuvo incidencia en el período del Peronismo de la primera época. Por su parte, Ballester, oficial al mando de tropas en las invasiones inglesas, también era dueño de unas tierras que correspondieron al primer reparto de chacras del distrito Está demostrado en múltiples ocasiones que, en la historia de Lomas de Zamora, hay protagonistas de la historia nacional. El Padre Schell es un claro ejemplo, ya que tuvo incidencia en el período del Peronismo de la primera época. Por su parte, Ballester, oficial al mando de tropas en las invasiones inglesas, también era dueño de unas tierras que correspondieron al primer reparto de chacras del distrito

En sintonía con la conferencia brindada a historiadores de la zona, Pesado Palmieri admitió que, si bien conoce ampliamente la historia de Lomas de Zamora, le hubiese gustado saber más sobre aquellos “héroes anónimos” que hicieron mucho por los inicios del distrito. “Hubo gente de gran valor que, en la crónica general, ni siquiera pudo ser recogida por el periodismo local”, se lamentó.

“El mensaje que queremos trasmitir es el de identidad con el lugar en el que vivimos. En Lomas de Zamora, cada vecino hizo su propia historia, que a su vez contribuye con la historia del distrito”, remarcó, con pasión en cada una de sus palabras.

c2453024-3ae7-4f8e-a984-022236a5fdde Gran concurrencia en el primer encuentro de historiadores.

El mensaje que queremos trasmitir es el de identidad con el lugar en el que vivimos. En Lomas de Zamora, cada vecino hizo su propia historia, que a su vez contribuye con la historia del distrito El mensaje que queremos trasmitir es el de identidad con el lugar en el que vivimos. En Lomas de Zamora, cada vecino hizo su propia historia, que a su vez contribuye con la historia del distrito

Al finalizar, el Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora adelantó que, en abril, habrá dos actividades vinculadas con la historia de dos de los barrios que componen al distrito: el sábado 11 de abril, a las 18, se celebrarán los 100 años del templo parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Temperley (Lucio López 755); mientras que el sábado 18 de abril, a partir de las 10, se llevará a cabo un recorrido histórico en colectivo por Villa Hipódromo a cargo de Aníbal Manzi y Leonardo Leinhold (ambos integrantes del IHMLZ). El lugar del encuentro para esta última actividad será en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Fonrouge 855.