martes 31 de marzo de 2026
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31 de marzo de 2026
Identidad.

La historia de Lomas de Zamora, eje de un encuentro inédito de historiadores

El evento, que se realizó en el Museo Americanista de Lomas de Zamora, puso en valor figuras clave y también a los “héroes anónimos” que forjaron el distrito.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
El Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora estuvo a cargo de la actividad.

El Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora estuvo a cargo de la actividad.

Una jornada memorable se vivió el pasado fin de semana en Lomas de Zamora: por primera vez se realizó un encuentro de historiadores del Conurbano Sur bonaerense para hablar, mediante una conferencia, de los inicios del distrito y de las distintas etapas atravesadas a lo largo de la historia local.

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Carlos Pesado Palmieri estuvo a cargo de la conferencia en el Museo Americanista de Lomas de Zamora.

Carlos Pesado Palmieri estuvo a cargo de la conferencia en el Museo Americanista de Lomas de Zamora.

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“Está demostrado en múltiples ocasiones que, en la historia de Lomas de Zamora, hay protagonistas de la historia nacional. El Padre Schell es un claro ejemplo, ya que tuvo incidencia en el período del Peronismo de la primera época. Por su parte, Ballester, oficial al mando de tropas en las invasiones inglesas, también era dueño de unas tierras que correspondieron al primer reparto de chacras del distrito”, reveló Carlos.

Está demostrado en múltiples ocasiones que, en la historia de Lomas de Zamora, hay protagonistas de la historia nacional. El Padre Schell es un claro ejemplo, ya que tuvo incidencia en el período del Peronismo de la primera época. Por su parte, Ballester, oficial al mando de tropas en las invasiones inglesas, también era dueño de unas tierras que correspondieron al primer reparto de chacras del distrito Está demostrado en múltiples ocasiones que, en la historia de Lomas de Zamora, hay protagonistas de la historia nacional. El Padre Schell es un claro ejemplo, ya que tuvo incidencia en el período del Peronismo de la primera época. Por su parte, Ballester, oficial al mando de tropas en las invasiones inglesas, también era dueño de unas tierras que correspondieron al primer reparto de chacras del distrito

En sintonía con la conferencia brindada a historiadores de la zona, Pesado Palmieri admitió que, si bien conoce ampliamente la historia de Lomas de Zamora, le hubiese gustado saber más sobre aquellos “héroes anónimos” que hicieron mucho por los inicios del distrito. “Hubo gente de gran valor que, en la crónica general, ni siquiera pudo ser recogida por el periodismo local”, se lamentó.

“El mensaje que queremos trasmitir es el de identidad con el lugar en el que vivimos. En Lomas de Zamora, cada vecino hizo su propia historia, que a su vez contribuye con la historia del distrito”, remarcó, con pasión en cada una de sus palabras.

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Gran concurrencia en el primer encuentro de historiadores.

Gran concurrencia en el primer encuentro de historiadores.

El mensaje que queremos trasmitir es el de identidad con el lugar en el que vivimos. En Lomas de Zamora, cada vecino hizo su propia historia, que a su vez contribuye con la historia del distrito El mensaje que queremos trasmitir es el de identidad con el lugar en el que vivimos. En Lomas de Zamora, cada vecino hizo su propia historia, que a su vez contribuye con la historia del distrito

Al finalizar, el Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora adelantó que, en abril, habrá dos actividades vinculadas con la historia de dos de los barrios que componen al distrito: el sábado 11 de abril, a las 18, se celebrarán los 100 años del templo parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Temperley (Lucio López 755); mientras que el sábado 18 de abril, a partir de las 10, se llevará a cabo un recorrido histórico en colectivo por Villa Hipódromo a cargo de Aníbal Manzi y Leonardo Leinhold (ambos integrantes del IHMLZ). El lugar del encuentro para esta última actividad será en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Fonrouge 855.

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