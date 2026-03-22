Temperley: retoman las actividades para grandes y chicos en la Sociedad de Fomento Roca

Hay vacantes para el taller de dibujo y las clases de inglés en la Sociedad e Fomento Roca de Temperley.

Distintas actividades brinda cada año, la Sociedad de Fomento Roca de Temperley a través del deporte y de capacitaciones para grandes y chicos, pero esta vez activaron las clases de inglés y de dibujo a precios más que accesibles para que puedan aprender, socializar y conocer el club con años de historia en la zona.

Según informaron desde la institución ubicada en Senillosa 310 , Temperley Este, las clases de dibujo está dirigida para niños, adolescentes y adultos con ganas de plasmar a través de los dibujos sus emociones, su talento o simplemente aprender una de las expresiones artísticas más importantes.

"La clase consta de una hora y el alumnos sólo tiene que llevar a la clase un block de hojas y una cartuchera con los elementos básicos con lápices negro o de color", anticipó Ivana que es parte de la sociedad de fomento y quien informó que hay vacantes disponibles para los que quieran sumarse a las clases del profesor Luis Gimenez.

Con un lápiz negro, de colores y hasta birome se puede tomar el taller que se dicta todos los viernes en el horario de 16.30 a 17.30. Las clases van dirigidas a chicos de entre 6 a 14 años y de esa edad en adelante, ya que la idea es que puedan sumarse las personas de todas las edades.

Sobre la dinámica de las clases, resaltaron que en cada encuentro se van a realizar ejercicios y se van a adquirir herramientas con métodos específicos para que cada alumno pueda lograr el dibujo que quiera. Más info en: 1154722400

Aprendizaje de inglés con examen internacional en Temperley

Otra de las opciones que ya está activa en la Sociedad de Fomento Roca son las clases de inglés que dicta la profesora Natalia con opción de exámen Cambridge.

Dichas clases también se dictan los viernes de 18 a 20 y aclararon que no es necesario contar con una base previa de inglés y aclararon que la cursada está dirigida a niños y adolescentes.

Por otra parte, la profesora aclaró que se hará personalizado y acorde a la necesidad de cada estudiante. "Se trabaja con los libros de la Academia Cambridge acorde a cada nivel y edad. Además hay posibilidad de rendir a fin de año en la filial de Cambridge Lomas con profesores de esa academia donde se acredita y pasa de nivel".

La cuota es accesible porque el fin de esta opción es que los papá de los chicos que se anoten puedan sostener la cursada durante todo el año para poder dar el examen final que es fundamental para continuar con el siguiente paso.

Para anotarse, hacer consultas o despejar dudas respecto a los costos hay que enviar un mensaje al: 1156334217

Un espacio con historia en Temperley

La Sociedad de Fomento Roca de Temperley cuenta con más de 70 años de historia en el Barrio de Temperley Este. Desde sus inicios se dedican a valorar el crecimiento constante a nivel social, educativo, edilicio y deportivo. El 15 de noviembre de 1952 se fundó el lugar que pasó por diversas etapa, pero sigue vigente.

Comenzó como ese club de barrio donde los vecinos se reunían para hablar de las problemáticas de la zona, pero con el correr del tiempo se fue convirtiendo en ese lugar de pertenencia donde se puede practicar algún deporte, capacitarse en un oficio, anotarse en distintas clases o unirse al centro de jubilados que funciona en el espacio.

Cancha fútbol y hasta que construyeron especialmente para dictar clases es parte del avance dela institución en todos estos año que sigue activa y en constante crecimiento.