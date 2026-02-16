El grupo de Lomas La Plena del Sur recibió el reconocimiento de Ricky Martin y Bad Bunny

Un momento de extrema popularidad es lo que están viviendo los músicos de Lomas que conforman La Plena del Sur. Un video viral que fue compartido por Ricky Martin los instaló en el foco de atención en medio del boom por la cultura Latinoamericana que se desató tras la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Eso no es todo, este domingo, los músicos de Benito los mencionaron en el Monumental.

Ellos son argentinos, de Lomas, y hace cinco años que intentan demostrar hasta dónde ha llegado la plena puertorriqueña. "La aprendemos con cariño y con respeto, la cuidamos como si fuera nuestra porque nos representa como habitantes de Latinoamérica. Su decir es el decir de nuestros pueblos, los que luchan, resisten y buscan vivir con alegría y dignidad", escribieron en el comienzo del posteo del video que ya está transitando la inmensidad de cada país del continente.

Este lunes abren el show gratuito de carnaval en la Plaza Grigera a las 18 para que los vecinos disfruten de la plena puertorriqueña que es la música típica del folklore de la isla que ellos presentan. Gastón Carabajal, director y fundador de la Plena del Sur, habló con La Unión y destacó: "Estamos sorprendidos porque cada día pasa algo lindo. Anoche nos sorprendió un saludo de los músicos de Bad Bunny en el último recital en River y hoy será una tarde muy importante para nosotros porque es la primera vez que nos convoca el Municipio de Lomas para ser parte de los festejos de Carnaval y tocar en nuestro lugar que es muy importante".

La Plena del Sur se desprende de un taller de percusión que comenzó en pandemia. "Es la consecuencia de ese taller avanzado que luego comenzó a tocar en distintos lugares. Somos la única banda de Lomas y de toda Argentina que toca plena puertorriqueña", aseguró orgulloso el director.

El furor del video viral

Hace apenas una semana que La Plena del Sur decidió subir un video de una sesión a su cuenta de Instagram @laplenadelsur para mostrar lo que hacen en vivo. "Fue el 7 de febrero que se lanzó el reel, el cual fue filmado en la Casa Fuentealba de Llavallol y como al día siguiente fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl entendimos que eso ayudó a que se viralice el video que luego lo reposteó hasta Ricky Martin", contó Carabajal sobre el boom que desataron sin ni siquiera planearlo porque recordó que ese video se iba a lanzar en diciembre y por distintos problemas no se pudo.

En pocas horas comenzaron a recibir llamados de todos lados, sobre todo de los medios puertorriqueños para entrevistarlos. "Tenemos gente conocida en la isla y nos comenzaron a contar que el video estaba en la tele de allá. Entendimos enseguida que el contexto geopolítico y el impulso de la cultura latinoamericana que generó Bad Bunny hizo que todas las miradas se detengan hacia quienes intentamos mantener la identidad del folklore y de las costumbres de los países de Latinoamerica", expresó el creador de La Plena del Sur que actualmente cuenta con 25 músicos.

Embed - Punto Digital | La plena no tiene fronteras Se toca, se canta y sigue viva… ¡ahora también desde Argentina! @laplenadelsur | Instagram View this post on Instagram

Antes de subir el video que se hizo viral tenían en la cuenta de Instagram unos 1.200 seguidores y actualmente llegaron a los 10K. Las visualizaciones de cada uno de los posteos también crecieron de forma exponencial: "Tenemos algunos posteos que superan las 200 mil vistas porque comenzamos a tener repercusión gracias a varios portales que dieron a conocer lo que hacemos. La realidad es que no paramos de recibir mensajes de gente de todos lados".

"Los Pleneros de la Cresta" que acompañan la gira de Bad Bunny están en contacto con los músicos de Lomas y por eso anoche se lo hicieron saber a través de un saludo cálido que enviaron desde el escenario que se instaló en el Estadio de River Plate: "Aquí hay argentinos y argentinas que ya cantan, bailan y tocan plena puertorriqueña, por eso un saludo especial a la Plena del Sur", lanzaron los jóvenes músicos de Puerto Rico.

Embed - La Plena del Sur | Cuando se hace desde el amor, vuelve multiplicado Desde La Casita de @badbunnypr , @losplenerosdelacresta nos enviaron este saludo que... | Instagram View this post on Instagram

Cómo nace La Plena del Sur

En octubre de 2020 fue su actual director, Gastón Carabajal, quien decidió abrir un taller de percusión para aprender a tocar plena de Puerto Rico. "Ahora lo pienso y entiendo lo loco que fue que se anoten personas a aprender algo totalmente desconocido porque ni siquiera en Argentina están los instrumentos que ellos utilizan para la plena, así que los tuve que construir yo mismo", contó el fundador.

Héctor "Tito" Matos es un gran músico de la isla quien sembró la pasión de la plena en Carabajal. "Lo conocí en 2014 y él comenzó a darme clases, fue quien impulsó todo esto. Enseguida conectamos desde lo musical, por eso en pandemia se me ocurrió enseñar plena acá en Lomas, me acuerdo que arranqué en Turdera y de a poco se fue poblando el taller. Luego, Tito fallece en 2022 y eso me marcó, fue muy fuerte, pero entendí que el legado quedó en mí y ahora en muchos otros", recordó sobre el nacimiento de lo que hoy es La Plena del Sur.

El nombre de La Plena del Sur nace para brindar una identidad al taller avanzado que hoy se va a presentar en vivo y gratis en la Plaza Grigera. "Se van a encontrar con 25 minutos que preparamos especialmente para la ocasión donde se van a escuchar plenas diversas, desde la de Bad Bunny hasta una plena tradicional que compuse yo mismo y otra que habla de las mujeres pleneras: las mujeres en el tambor y vamos a terminar con una plena bien festiva", adelantó Carabajal sobre la presentación de esta tarde.

Las clases de percusión, de plena inicial comienzan en marzo para quienes quieran incursionar en las raíces de la música puertorriqueña. Los sábados a las 14 están en el Parque de Llavallol, los jueves a las 18 en el Teatro Horizonte, donde dictan taller de plena e iniciación a la percusión para niños y niñas de 7 a 11 años y los jueves a las 19, taller de plena inicial en el mismo teatro ubicado en Lomas. Más información en el Instagram.